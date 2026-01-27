Salió la nueva Renault Duster: cómo es y cuándo podría llegar a la Argentina

La tercera generación del exitoso modelo empieza a tomar dimensión global para la marca, y eso lo acerca a la fabricación regional.

La Renault Duster, un modelo que enamoró a los argentinos con su primera versión , vuelve a cobrar protagonismo con la presentación de su nueva generación , lo que entusiasma a los que buscan un SUV familiar , rendidor y con esa receta clásica que hizo fuerte al modelo: robustez , practicidad y un costo de uso relativamente bajo.

Aunque el debut de esta nueva generación se dio en un mercado puntual (India), hay una señal para la región: Renault está empujando a la Duster como un producto con aspiración global , algo que vuelve a abrir la puerta a una renovación para América Latina , donde todavía se comercializa la generación anterior.

Hoy, la Duster que se vende en la región (y que conocemos en Argentina) es la segunda generación , con base productiva en Brasil y Colombia . La llegada de una tercera generación implicaría un salto importante en tecnología , calidad percibida y, sobre todo, en la oferta mecánica, con alternativas más modernas.

Por eso, más allá del “lanzamiento” en sí, lo que se mira con lupa es el calendario industrial. Si la producción regional se activa, la Renault Duster podría encaminar su desembarco local, algo que sería una actualización esperada para competir con rivales que ya vienen elevando la vara en equipamiento y conectividad.

Renault Duster: cómo es la nueva generación que ya se presentó

La nueva Renault Duster se apoya en la base de la Duster europea (Dacia) de tercera generación, pero con ajustes y una estrategia distinta: ahora Renault pretende que el modelo tenga presencia más amplia fuera del Viejo Continente. En resumen: que no sea un producto “de nicho” por mercado, sino un SUV con alcance real en varios países.

Aunque fue anunciado como un modelo global, el nuevo Renault Duster fue presentado en la India; por ello, el volante a la derecha.

En diseño, mantiene el espíritu “aventurero” del modelo, con una silueta más moderna y detalles que buscan reforzar ese perfil de SUV listo para todo. En algunas versiones se destaca una trompa más trabajada, con cambios en ópticas, parrilla y paragolpes, y un look general más sólido, algo que históricamente fue parte del encanto de la Duster.

Puertas adentro es donde se nota el salto. Aparecen recursos que antes no eran típicos del modelo, como tablero digital (en versiones tope), una pantalla multimedia grande, y un planteo de habitáculo más actualizado. Incluso se menciona la incorporación de techo panorámico, un guiño claro a un público que hoy pide más confort y una experiencia más “moderna” sin resignar practicidad.

Otro punto que suma es en la calidad percibida, con nuevos tapizados, texturas y una presentación que apunta a quedar mejor parada frente a los SUV del segmento B que se venden en la región.

Motores: qué opciones suma la nueva Renault Duster

En este lanzamiento, la nueva Renault Duster aparece con un motor 1.0 turbo de tres cilindros con 100 CV y 160 Nm, asociado a caja manual de seis marchas. Es una opción pensada para la eficiencia, sin pretensiones de performance, pero con el empuje que hoy se espera de un turbo chico.

Más arriba en la gama se menciona un 1.3 turbo con 160 CV y 280 Nm, que sería el más potente entre los convencionales y el que, según la configuración, puede ofrecer una propuesta más completa para el que necesita mejor respuesta en ruta.

Y la gran novedad: una variante híbrida 1.8 que combina motor térmico con asistencia eléctrica para entregar 160 CV en conjunto.

Cuándo podría llegar a la Argentina la nueva Renault Duster

La pregunta del millón es cuándo podría verse esta nueva Renault Duster en Argentina. La señal más concreta pasa por la producción regional: se espera que la nueva generación se fabrique en Brasil a partir de 2027, y ese dato alimenta la proyección de que podría llegar a nuestro mercado incluso ese mismo año.

Dos cuestiones a tener en cuenta: todavía Renault no confirmó oficialmente el producto para Argentina. Y segundo, aunque el modelo se presente como “global”, para nuestra región suele haber adaptaciones de equipamiento y gama según costos, posicionamiento y competencia.

La nueva Renault Duster ya está en marcha, muestra un salto claro en diseño, tecnología y opciones mecánicas, y el escenario de llegada a Argentina depende de una pieza clave: la fabricación regional y eso parece estar bastante cerca...