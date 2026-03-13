Guerra entre las pickups medianas: un modelo bajó de precio y ahora es el más barato del mercado

Una marca busca posicionarse entre los grandes referentes de la categoría. Cómo quedan los precios.

El mercado de las pickups medianas en Argentina vive un momento particular. En un contexto donde la competencia entre marcas es cada vez más fuerte, cada decisión comercial puede cambiar repentinamente el mapa. Y acaba de ocurrir con la Fiat Titano , que redujo su precio y pasó a convertirse en la pickup más barata de su categoría .

Con este movimiento, la Fiat Titano busca posicionarse como una alternativa directa frente a modelos más consolidados en el mercado, como Toyota Hilux , Ford Ranger, Volkswagen Amarok o Nissan Frontier. La marca italiana busca captar a quienes necesitan una pickup robusta para el trabajo pero con un costo de entrada más accesible .

Fiat decidió bajar el precio de la Titano en su versión Endurance , que es la variante de entrada de gama. Con este ajuste, la Fiat Titano Endurance MT pasó a ubicarse como la pickup más accesible entre las medianas .

Fiat Titano Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

La Fiat Titano Endurance MT, que ahora cuesta $39.900.000, está pensada especialmente para quienes buscan una pickup orientada al trabajo. Compite directamente con las versiones más básicas de otras camionetasmedianas, pero con un precio que ahora resulta más atractivo.

Titano Interior

La Titano está equipada con el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros, que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, una cifra competitiva dentro del segmento. Este propulsor puede combinarse con caja manual de seis marchas o con transmisión automática ZF de ocho velocidades, según la versión, y ofrece configuraciones de tracción 4x2 o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial.

A nivel de capacidades, la pickup ofrece 1.020 kg de carga útil, 3.500 kg de capacidad de remolque y una de las cajas más grandes del segmento, lo que la posiciona como una herramienta sólida para trabajo pesado y uso recreativo.

Cómo queda la Fiat Titano frente a las otras pickups medianas

La reducción de precio cambia el posicionamiento de la Fiat Titano dentro del mercado de pickups medianas, ya que ahora se ubica por debajo de varios rivales históricos del segmento, como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok o Nissan Frontier.

Fiat Titano Endurance MT 4x2: $50.230.000

$50.230.000 Fiat Titano Endurance MT 4x4: $53.160.000

$53.160.000 Fiat Titano Freedom MT 4x4: $58.540.000

$58.540.000 Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4: $64.280.000

$64.280.000 Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000

$69.410.000 Ford Ranger XL 4x2 : $50.962.700

: $50.962.700 Ford Ranger XL 4x4 : $55.685.660

: $55.685.660 Ford Ranger XLS 4x2 MT : $59.042.900

: $59.042.900 Ford Ranger XLS V6 3.0L : $71.502.700

: $71.502.700 Ford Ranger Black 4x4 MT : $69.447.900

: $69.447.900 Ford Ranger XLT Bi-Turbo 4x2 AT : $68.039.730

: $68.039.730 Ford Ranger XLT Bi-Turbo 4x4 AT : $73.702.330

: $73.702.330 Ford Ranger XLT V6 3.0 4WD AT : $81.718.500

: $81.718.500 Ford Ranger LTD Bi-Turbo 4x4 AT : $79.801.820

: $79.801.820 Ford Ranger LTD+ V6 4WD AT : $88.974.530

: $88.974.530 Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $40.589.000

$40.589.000 Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $49.927.000

$49.927.000 Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x2: $43.771.000

$43.771.000 Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x4: $52.618.000

$52.618.000 Toyota Hilux DX 4x2 MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux DX 4x2 AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux DX 4x4 MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux DX 4x4 AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux SR 4x2 MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux SR 4x4 MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux SR 4x2 AT: $59.125.000

$59.125.000 Toyota Hilux SR 4x4 AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux SRV 4x2 AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $84.349.000

$84.349.000 Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000