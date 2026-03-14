Cómo es y cuánto cuesta la nueva pickup mediana con más 400 caballos que llegó a la Argentina

Acaba de presentarse un nuevo modelo, tecnológico y con mucha potencia, que compite en la categoría de Toyota Hilux y Ford Ranger, entre otras.

El mercado de las pickups en Argentina acaba de sumar un jugador distinto. Por primera vez, una pickup 100% eléctrica comenzó a venderse oficialmente en el país y llega de la mano de la marca china Maxus , que desembarca con una propuesta que mezcla potencia, tecnología y cero emisiones. Se trata de la Maxus eTerron 9 , un modelo que marca un hito entre las pickups y por posicionarse como una alternativa innovadora frente a las tradicionales camionetas diésel.

La llegada de esta pickup Maxus se produce en un momento en el que el mercado local empieza a abrirse a nuevas tecnologías. Si bien los vehículos electrificados todavía representan una porción muy limitada de las ventas, las marcas apuestan cada vez más por esta renovación En ese contexto, la Maxus eTerron 9 se convierte en la primera pickup 100% eléctrica en comercializarse oficialmente en Argentina.

Detrás de Maxus está el grupo chino SAIC Motor , uno de los fabricantes más grandes del mundo, que decidió impulsar la expansión regional de Maxus con una gama que incluye pickups, furgones y SUV . El grupo busca posicionarse especialmente en el segmento de vehículos comerciales, donde la electrificación empieza a ganar terreno por sus costos operativos y de mantenimiento.

La nueva Maxus eTerron 9 no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por la performance. Este modelo ofrece una potencia combinada de 442 caballos, cifra que la ubica entre las más potentes de su categoría. Además, cuenta con tracción integral, lo que refuerza su perfil de vehículo pensado tanto para el trabajo como para el uso recreativo.

Maxus eTerron9 Maxus eTerron9. Maxus

La Maxus llega con una dotación tecnológica destacada, que incluye múltiples asistencias a la conducción, sistemas de conectividad modernos y un interior con terminaciones que buscan competir con modelos superiores dentro del universo de las pickups.

Cómo es la pickup Maxus que llegó a la Argentina

La Maxus eTerron 9 se destaca por su potencia, tecnología y tracción. Su sistema de propulsión está compuesto por dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le permite ofrecer tracción 4x4 permanente y mejorar el desempeño tanto en ruta como fuera de ella.

Maxus eTerron9 Maxus eTerron9. Maxus

Gracias a esta configuración, la Maxus desarrolla 442 CV de potencia, una cifra que supera ampliamente a muchas de las pickups diésel tradicionales del mercado. La energía la genera un paquete de baterías de gran capacidad (100 kWh), que le permite alcanzar una autonomía cercana a los 430 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP.

En equipamiento, la eTerron 9 incluye una pantalla central multimedia de gran tamaño, tablero digital, climatizador automático, sistema de cámaras, sensores de estacionamiento y diversas asistencias a la conducción. Entre ellas se destacan los sistemas de frenado automático y control de estabilidad, y los múltiples airbags.

Maxus eTerron9 Maxus eTerron9. Maxus

Cuánto cuesta la Maxus eTerron 9 en Argentina

Según se informó en su lanzamiento, esta pickup Maxus tiene un valor de US$80.600.

Si bien se trata de un monto elevado frente a muchas pickups tradicionales, el modelo apunta a un público específico que busca reducir costos de combustible y mantenimiento, además de apostar por una movilidad sustentable.

Maxus eTerron9 Maxus eTerron9. Maxus

El desembarco de Maxus en Argentina no se limita a esta pickup eléctrica: la marca también presentó furgones eléctricos y otros vehículos comerciales, lo que evidencia su estrategia clara de consolidarse dentro del segmento de utilitarios y transporte.

En ese escenario, la pickup eléctrica Maxus se convierte en un modelo pionero que anticipa el futuro de las pickups.