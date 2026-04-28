El grave error que muchos cometen al cargar nafta y puede dañar el auto, según un mecánico

Un hábito muy común en estaciones de servicio puede acortar la vida útil de una pieza clave del sistema de combustible.

Muchas personas suelen cargar nafta en pequeñas cantidades y manejar hasta que el tanque queda casi vacío antes de volver a pasar por la estación de servicio. Aunque parece una práctica habitual para organizar el gasto o ir estirando el combustible, especialistas advierten que repetir este comportamiento puede provocar daños en un componente clave del auto .

El problema no es cargar poco combustible ocasionalmente, sino hacerlo de forma constante y circular durante largos períodos con el tanque en reserva. Ese hábito puede generar un desgaste prematuro en la bomba de nafta, una pieza fundamental para el funcionamiento del motor.

Hay ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de cargar nafta.

Según explicó el mecánico Ahmed Ibraheem, creador del canal técnico The Car Care Nut, la bomba de nafta trabaja dentro del tanque y se enfría gracias al propio combustible, por lo que mantener niveles muy bajos de manera habitual reduce su vida útil. Otro detalle que se debe tener en cuenta es que nunca se dede cargar nafta cuando el camión cisterna está en la estación de servicio.

Por qué manejar con el tanque casi vacío puede afectar el auto

La bomba de nafta es la encargada de enviar el combustible desde el tanque hacia el motor del auto con la presión adecuada para que el sistema funcione correctamente.

Lo que muchos conductores desconocen es que esta pieza utiliza el combustible como elemento de refrigeración. Cuando el nivel baja demasiado, la bomba queda parcialmente expuesta y aumenta su temperatura de trabajo. Con el tiempo, esto puede provocar distintos problemas como:

Sobrecalentamiento del sistema

Desgaste prematuro de la bomba

Pérdida de rendimiento del motor

Mayor riesgo de fallas mecánicas

Cargar nafta Un especialista reveló que errores hay que evitar a la hora de la carga del combustible. IA (ChatGPT)

Aunque el daño no aparece de inmediato, la repetición del hábito acelera el deterioro del sistema de alimentación y termina dañandolo por completo.

Qué síntomas pueden indicar un problema en la bomba de nafta

Una bomba de nafta desgastada suele dar señales antes de fallar completamente. Detectarlas a tiempo permite evitar reparaciones más costosas. Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Dificultad para arrancar

Tironeos durante la marcha

Falta de respuesta al acelerar

Aumento del consumo

Funcionamiento irregular del motor

problemas en el auto Gestionar mal las cargas de combustible puede generar problemas en el auto a la larga. IA (ChatGPT)

Si estos comportamientos se repiten, lo recomendable es realizar una revisión mecánica preventiva.

Cuándo conviene cargar nafta para evitar daños

Para reducir el desgaste de la bomba de combustible, los especialistas en mecánica recomiendan modificar el hábito de carga y evitar circular regularmente con el tanque en reserva.

Una referencia simple es cargar antes de que el nivel baje a menos de la mitad. De esta manera, la bomba permanece correctamente refrigerada y trabaja dentro de parámetros normales.

Incluso cuando no es posible llenar el tanque completo, mantener un nivel medio de combustible ayuda a preservar el sistema y mejorar el funcionamiento general del vehículo. A la larga, también ayuda a ahorrar nafta.

Aumento de combustible- Nafta (3) Es recomendable no dejar que el tanque baje de la mitad antes de volver a cargar nafta. Maria Isabel Sanchez

Además, este cambio de rutina también favorece la estabilidad del suministro de combustible hacia el motor, algo especialmente importante en el uso urbano diario.

Cuánto puede costar reparar una bomba de combustible

El reemplazo de la bomba de nafta puede representar un gasto importante dependiendo del modelo del vehículo y del tipo de sistema de alimentación.

En Argentina, este tipo de reparación, con insumos y mano de obra incluida, suele ubicarse entre $300.000 y $650.000 dependiendo el modelo del vehículo, ya que en muchos casos implica desmontar el tanque para acceder al conjunto completo.

Por eso, evitar circular habitualmente con el tanque casi vacío es una medida simple que puede ayudar a prevenir fallas mecánicas y extender la vida útil del sistema de combustible del auto sin necesidad de realizar reparaciones costosas.