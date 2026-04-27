Una automotriz se va de la Argentina: quiénes se harán cargo de operar la marca a nivel local

Una marca se desprende se su operación local y negocia con dos grupos argentinos la continuidad de la marca, sus concesionarios y el servicio.

La automotriz Nissan confirmó que se desprende de su operación en el país, una decisión que marca un cambio importante dentro del mapa automotor. La salida de Nissan de la Argentina no implica el fin de la marca en el país, pero sí una transformación profunda en su estructura comercial y operativa.

La decisión de Nissan responde a una estrategia global de reconfiguración de negocios, dado que la compañía busca optimizar su presencia en distintos mercados y la Argentina aparece dentro de ese proceso de reconversión.

De acuerdo con la información difundida, Nissan ya está en conversaciones con grupos locales interesados en quedarse con la operación.

Nissan Frontier Nissan Frontier. Nissan

"En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país", explica el comunicado que difundió la marca japonesa.

"Esta evaluación se inscribe en la visión global de largo plazo de Nissan, orientada a una movilidad más inteligente, eficiente y centrada en el cliente. A través de su plan de reestructuración Re:Nissan, la compañía continúa avanzando en el fortalecimiento de su competitividad, la optimización de su portafolio de productos y la incorporación de tecnologías de próxima generación, sentando bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro", aclara Nissan.

Nissan: quiénes podrían hacerse cargo de la operación en Argentina

La salida de Nissan de la Argentina ya tiene abiertas y avanzadas sendas negociaciones con dos grupos locales que buscan quedarse con la representación de la marca. Entre los interesados aparecen actores con experiencia en el sector automotor: Grupo Simpa y Grupo Tagle.

El Grupo Simpa es una empresa argentina con fuerte presencia en el negocio de la movilidad, especialmente en motos y vehículos recreativos. Representa marcas internacionales como KTM, Husqvarna, Royal Enfield y Polaris, entre otras, y en los últimos años avanzó también en el segmento de autos, con la importación de vehículos eléctricos.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

Por su parte, el Grupo Tagle es un histórico holding cordobés con larga trayectoria en la industria automotriz. Tiene vínculos con distintas marcas y una estructura consolidada en el negocio de concesionarios y distribución. Su experiencia en el rubro lo posiciona como un candidato sólido para hacerse cargo de la operación de Nissan.

Como resultado de este proceso, Nissan no abandonará el mercado en términos comerciales: sus modelos seguirían disponibles en la Argentina, pero con la operación en manos de un socio local.

Qué pasará con los autos y clientes de Nissan en el país

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio de Nissan tiene que ver con el impacto en los usuarios actuales de la marca. En este punto, todo indica que no habrá cambios abruptos en el corto plazo.

Los vehículos de Nissan seguirán comercializándose y la atención postventa continuaría operando con normalidad, al menos durante la transición. Desde la marca también aseguran la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

En cuanto al portafolio, modelos como el Versa, Kicks o Frontier seguirían formando parte de la oferta de Nissan en la Argentina. La idea es sostener la presencia de la marca mientras se redefine su estructura. De hecho, hace pocos días la marca presentó en el mercado local a una de sus últimas y esperadas novedades, el SUV compacto Kait, que empezó a venderse en abril.

Por otra parte, la pickup Frontier, que se fabricaba en Córdoba, ya había sido discontinuada, y próximamente llegará -renovada- de México, donde se radicó su producción.

El futuro de Nissan en la Argentina no será, en definitiva, una salida total, sino a un cambio de modelo de negocio. La marca busca adaptarse a un escenario complejo, manteniendo su presencia con otra estructura.