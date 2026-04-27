Ya hay fecha para la finalización del asfalto y los pluviales en Rincón del Río

La ciudad de Neuquén avanza con una obra histórica en el barrio Rincón del Río, donde la Municipalidad ejecuta un proyecto integral que combina infraestructura pluvial estratégica y pavimentación completa. Con una inversión de 5.800 millones de pesos provenientes de fondos propios, los trabajos ya presentan un 80% de avance y apuntan a resolver definitivamente el riesgo de inundaciones en un sector crítico por su cercanía al río Neuquén.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, destacó la relevancia de la intervención para la seguridad de los vecinos: “Una obra fundamental para este barrio, porque esencialmente si bien el asfalto cambia la calidad de vida, acá teníamos un problema que era mucho más serio que eran las inundaciones. Así que había que hacer una obra pluvial importante”.

El plan de obras incluyó la instalación de pluviales, sumideros, cámaras y una estación de bombeo de última tecnología, fundamentales para mitigar el impacto del agua en una zona ubicada por debajo de la cota de defensa del río.

Esta infraestructura de base permitió avanzar con el pavimentado que forman parte del Plan 3.000 Cuadras de Asfalto. Al sumarse a las ya finalizadas en el área lindera de Rincón de Emilio, la capital provincial alcanza un total de 270 cuadras transformadas en este corredor.

Pasqualini subrayó que el proyecto se financia bajo el Plan Orgullo Neuquino, gracias a una administración eficiente de los recursos públicos. “Hablamos de una inversión de 5.800 millones de pesos con presupuesto neuquino, por supuesto, y ese presupuesto, esa administración ordenada impactando en las diferentes obras que la ciudad necesita”, afirmó.

Embed Rincón del Río rumbo al 100% pavimentado

126/270 cuadras en obra

Pluvial terminado

70% cordón cuneta | 50% asfalto

Seguimos: más obras, más conexión y mejor calidad de vida.#PlanOrgulloNeuquino #Plan3000Cuadras #ObraPublica #NeuquenCapital pic.twitter.com/wfYW32xCq0 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) April 27, 2026

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, brindó precisiones técnicas sobre el sistema diseñado: “Todo este sector está debajo de la cota de defensa del río, así que hubo que generar todo un sistema pluvial, que debió haber estado previsto en el loteo original, pero bueno, al no haberse hecho, la Municipalidad completó esa obra para que los vecinos pudieran tener el pavimento y básicamente no tuviesen este problema de inundación”.

“Fue todo un sistema pluvial de caños, cámaras que están bajo el sector del pavimento y un pozo de bombeo que, una vez que el agua se colecta, pasa por sobre la defensa costera y tira los líquidos al río. Ese sistema pluvial terminado permitió después llegar con el resto de la infraestructura”, agregó.

Los plazos de la obra en Rincón del Río

Respecto a los plazos, Bruno anticipó que el 20% restante de la obra se completará en las próximas semanas aprovechando las condiciones climáticas. “Acá tenemos 270 cuadras que estamos pavimentando, ya más de un 80% de la obra completa. Terminamos lo que son cordones cuneta y complementos en todo el Rincón del Río y estamos completando la carpeta asfáltica, ese es el 20% restante de obra que nos queda. Aproximadamente entre 45 días más ya estamos con todos los trabajos terminados”.

Expresó luego: “Tenemos que justamente aprovechar estos últimos días de buenas temperaturas temprano justamente para terminar en este sector, que estando cerca del río, tenemos aún más el problema de las temperaturas. Así que en estos próximos 45 días terminamos con todo lo que es la carpeta”, detalló la subsecretaria.

Rincón del Río

La gestión municipal vincula estas acciones con una preocupación activa frente al cambio climático y los informes meteorológicos que prevén temporadas de alta humedad por el fenómeno de El Niño.

Al respecto, Pasqualini señaló que la ciudad ya cuenta con más de 350 kilómetros de pluviales para prevenir contingencias climáticas. “Sabemos que el cambio climático está afectando a las diferentes ciudades y nosotros con respecto a la Avenida Mosconi tomamos una decisión de llevar adelante la obra. Está avanzada, tiene presupuesto neuquino, porque lo que no queremos es tener en algún momento que utilizar la frase ‘deberíamos haberlo hecho’. Lo estamos haciendo”, concluyó.