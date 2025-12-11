Se renovó uno de los SUV más exitosos de Argentina: qué cambia y cuánto cuesta

El Nissan Kicks estrena nueva generación en Argentina: se renueva así uno de los SUV compactos más vendidos del mercado local . Ahora es más grande, ofrece más tecnología y se posiciona en un escalón intermedio entre los modelos del segmento B y los medianos del segmento C , con una apuesta fuerte en diseño, seguridad y conectividad.

Desde su llegada al país en 2017, el Nissan Kicks se consolidó como el SUV más vendido de la marca en Latinoamérica , con más de 700.000 unidades comercializadas en la región. La nueva generación, denominada Kicks 2026 , estrena la plataforma CMF-B High Performance , lo que le permite crecer en todas sus dimensiones y ubicarse en la franja alta de los SUV compactos: mide 4,36 metros de largo, 1,80 m de ancho y 1,62 m de alto , cifras muy cercanas a las de varios SUV medianos. El baúl también se agranda y llega a 470 litros de capacidad , superando incluso al sedán Sentra de la propia marca.

Puertas adentro, el salto es igual de notorio. El Nissan Kicks crece en espacio para las plazas traseras y ofrece las butacas con tecnología Zero Gravity , desarrolladas para reducir la fatiga en viajes largos. El tablero combina materiales de mejor calidad que el anterior, techo solar panorámico en la variante tope de gama y un baúl con sistema Flexible Board , que permite dividir el espacio de carga para organizar mejor el equipaje.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

Nissan Kicks 2026: más tecnología, motor turbo y seguridad

Uno de los puntos fuertes de la renovación del Nissan Kicks está bajo el capot. La nueva generación abandona el conocido 1.6 aspirado e incorpora un motor 1.0 turbo de inyección directa, con 120 CV y 200 Nm de torque, desarrollado especialmente para la región. Se combina con una caja automática DCT de doble embrague, que promete cambios más rápidos y suaves, y se puede manejar también desde las levas al volante.

La transmisión se opera a través del selector electrónico e-Shifter, que libera espacio en la consola central y se complementa con el freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

En materia de tecnología, el nuevo Nissan Kicks se pone a todo con sus rivales más completos. Según versión, ofrece dos pantallas que, combinadas, forman una superficie digital de 24,6 pulgadas, con instrumental configurable y centro multimedia con conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, puertos USB-C delanteros y traseros y cargador inalámbrico para el celular. En la versión Exclusive, se suma el sistema de audio Bose Personal Plus, con 10 parlantes y parlantes integrados en los apoyacabezas delanteros, un detalle poco común en este rango de precio.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

La nueva generación del SUV de Nissan incorpora el paquete Nissan Safety Shield, con hasta 23 asistencias a la conducción según versión. Entre ellas se cuentan la visión 360° con detección de movimiento, el frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones, el monitoreo de punto ciego con intervención, la alerta de tráfico cruzado trasero y el control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go. Por primera vez en un modelo regional de la marca se suma además el sistema ProPILOT, una asistencia semiautónoma de nivel 2 que ayuda a mantener el vehículo centrado en el carril y regula la velocidad según el tránsito.

Versiones y precios del nuevo Nissan Kicks en Argentina

La gama del nuevo Nissan Kicks en la Argentina está compuesta por tres versiones: Sense, Advance y Exclusive, todas con el mismo motor 1.0 turbo y caja automática DCT. La Sense, que funciona como entrada de gama, ya llega bastante equipada: incluye llave inteligente, alerta y asistente de cambio involuntario de carril, control crucero inteligente, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold, llantas de aleación de 17 pulgadas, levas al volante y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

La variante Advance suma el cargador inalámbrico para el celular, barras de techo longitudinales para quienes necesitan llevar más carga y encendido remoto del motor, que permite climatizar el habitáculo antes de subir. Por encima se ubica la Exclusive, que agrega techo solar panorámico, faros delanteros con proyectores, iluminación ambiental interior, instrumental digital de 12,3 pulgadas, llantas de 19 pulgadas, sensores de lluvia y de estacionamiento delantero, además del paquete completo de asistencias a la conducción y el mencionado equipo de sonido Bose.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

El nuevo Nissan Kicks se lanzó con los siguientes precios de lista: Sense a $52.990.000, Advance a $57.990.000 y Exclusive a $59.990.000, con garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

Nissan lo posiciona en un punto intermedio entre los SUV del segmento B -como Chevrolet Tracker, Jeep Renegade, Honda HR-V, Peugeot 2008 o VW T-Cross- y los del segmento C, donde aparecen competidores como Jeep Compass, VW Taos, Ford Territory o Peugeot 3008.