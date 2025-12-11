Prueba de seguridad: por qué el auto más vendido y la gran novedad que viene sacaron baja nota

Son el Toyota Yaris, que pelea para ganar el año entre los autos 0km, y el Yaris Cross, que se lanzará en 2026. Latin NCAP los calificó con sólo dos estrellas.

La última prueba de seguridad de Latin NCAP generó un ruido inesperado en el mercado local: el Toyota Yaris , que pelea para ser el auto más vendido del año en Argentina, obtuvo apenas dos estrellas en el crash test , la misma calificación que recibió el Toyota Yaris Cross , el nuevo SUV regional que la marca japonesa lanzará en el primer trimestre de 2026.

En el caso del Toyota Yaris , el golpe de efecto es mayor porque se trata de un modelo que construyó su éxito sobre la receta clásica de la marca: confiabilidad mecánica , consumo contenido y una gama muy amplia, con opciones hatch y sedán producidas en la región. Hasta noviembre, el Yaris se mantiene como líder del ranking de autos 0km , por encima de históricos referentes como Fiat Cronos, Toyota Hilux y Peugeot 208, lo que agranda la brecha entre lo que el público percibe y lo que mostró el nuevo test.

Del otro lado aparece el Toyota Yaris Cross , el B-SUV que la terminal ya confirmó para su desembarco en el país y que apunta a convertirse en la gran novedad de 2026. El modelo es fabricado en Brasil sobre la base de la familia Yaris y se posicionará por encima del hatch, para competir con productos como Volkswagen T-Cross , Nissan Kicks o Chevrolet Tracker , en un segmento donde la seguridad está cada vez más en la lupa.

Prueba de choque del Toyota Yaris Prueba de choque del Toyota Yaris en la versión sedán; también se lo hizo con el hatch. Latin NCAP

El informe completo de Latin NCAP incluye también resultados para el Nuevo Volkswagen Tiguan y el Kia EV4, ambos con cinco estrellas. Mientras Tiguan y EV4 mostraron porcentajes altos tanto en protección de adultos como de niños y en sistemas de asistencia, los Toyota Yaris y Yaris Cross quedaron en sólo dos estrellas, aun cuando ofrecen de serie seis airbags y control de estabilidad.

En la comunicación oficial, el organismo fue tajante. Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, dijo que “Toyota sorprendió con un desempeño muy deficiente en muchos aspectos, tanto en los modelos Yaris como en el Yaris Cross”, y reclamó que la marca retome estándares más altos para la región.

Toyota Yaris: por qué el auto más vendido sacó solo dos estrellas

En el caso del Toyota Yaris, Latin NCAP ensayó tanto el hatchback que se comercializa en la Argentina como la nueva generación del sedán desarrollada junto a Daihatsu y ofrecida en otros mercados de la región. El resultado fue idéntico para ambas versiones: dos estrellas sobre cinco, con valores de 65,79% en protección de adultos, 63,85% en niños, algo más del 53% para peatones y usuarios vulnerables y alrededor de 58% en asistencias a la seguridad.

Embed

El dato que más sorprende es que el Toyota Yaris evaluado contaba con seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad (ESC), un combo que hace pocos años garantizaba, como mínimo, una calificación aceptable. Sin embargo, el nuevo protocolo de Latin NCAP es mucho más exigente: se evalúan no sólo los impactos frontal, lateral y lateral de poste, sino también el desempeño de los sistemas de retención, el latigazo cervical, la protección a peatones y la presencia de ADAS (ayudas avanzadas a la conducción) como el frenado autónomo de emergencia o los asistentes de carril.

En las pruebas, el Toyota Yaris mostró una estructura y zona de los pies inestables en el impacto frontal, con protección apenas marginal para el pecho del conductor. Donde mejor se comportó fue en la protección de los niños: al viajar en butacas mirando hacia atrás y con anclajes ISOFIX, los dummies infantiles registraron niveles altos de resguardo, aunque la ausencia de un interruptor para desconectar el airbag del acompañante cuando se instala una sillita a contramarcha penalizó la nota final del apartado infantil.

Prueba de choque del Toyota Yaris Prueba de choque del Toyota Yaris . Latin NCAP

Otro punto débil para el Toyota Yaris fue la asistencia a la seguridad. Latin NCAP explicó que la falta de sistemas como la Asistencia de Velocidad y la imposibilidad de sumar puntos extra por tecnologías de frenado autónomo redujeron el porcentaje global. Es decir: incluso con una dotación razonable de seguridad pasiva, la ausencia de ciertas ayudas electrónicas clave, hoy disponibles en varios rivales directos, terminó tirando para abajo la calificación general del modelo más vendido del país.

La gran novedad: qué pasó con el Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris Cross también tuvo una baja calificación, con sólo dos estrellas. El SUV producido en Indonesia y Brasil logró un 77% en protección de ocupante adulto, casi 69% en ocupante infantil, 55,6% en peatones y 58,14% en asistencias.

Prueba de choque del Toyota Yaris Cross Prueba de choque del Toyota Yaris Cross. Latin NCAP

Según el informe, el SUV presentó una estructura estable en el impacto frontal y una buena contención general, aunque el pecho del conductor mostró protección marginal tanto en el choque de frente como en la prueba de impacto contra poste. Como en el hatch, los chicos viajando atrás en butacas ISOFIX recibieron protección completa, pero nuevamente la falta de un interruptor para desactivar el airbag del pasajero y de advertencias adecuadas restó puntos al calificar la protección de menores.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

El gran talón de Aquiles del Toyota Yaris Cross estuvo en las ayudas a la conducción. La unidad probada carecía de frenado autónomo de emergencia para peatones (AEB VRU) y de sistema de asistencia de velocidad, elementos que hoy pesan mucho en el puntaje total. Latin NCAP aclaró que la prueba con el SUV se hizo tal como se vende en algunos países de la región, sin ADAS, mientras que para la Argentina Toyota promete ofrecer de serie el paquete Toyota Safety Sense, con frenado automático y asistentes de carril, lo que podría elevar la nota en una futura reevaluación.