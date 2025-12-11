Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Marca tendencia a nivel mundial y es uno de los autos 0km más elegidos de Argentina. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

El Toyota Corolla es reconocido mundialmente por un atributo que pesa más que cualquier otro a la hora de elegir un 0 km: su confiabilidad mecánica . A lo largo de sucesivas generaciones, el " Rey de los sedanes " ha demostrado durabilidad, una baja tasa de fallas, mantenimiento previsible y un desgaste menor en comparación con otros modelos del segmento. Esa consistencia técnica explica su presencia sostenida en el mercado argentino y su lugar entre los vehículos más vendidos del país. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

Además de su reputación mecánica, el Corolla mantiene uno de los consumos más eficientes dentro de los sedanes medianos. Las versiones nafteras muestran buenos registros en ciudad y ruta, mientras que las variantes híbridas pueden superar los 20 km/l en ámbitos urbanos, una diferencia significativa frente a modelos convencionales.

En confort y seguridad, ofrece una posición de manejo equilibrada, buen aislamiento acústico y una puesta a punto orientada al uso cotidiano. Toda la gama incorpora control de estabilidad , siete airbags y asistencias avanzadas en la mayoría de las versiones.

Toyota Corolla: su éxito en el mercado argentino

El Toyota Corolla es un sedán del segmento C (compacto-mediano) que mantiene un rol protagónico en el mercado argentino. Su equilibrio entre eficiencia, equipamiento y confiabilidad lo posiciona como una de las alternativas más estables del segmento.

Toyota Corolla El Totoya Corolla se vende con versiones híbridas y nafteras en Argentina. Toyota

Según registros de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre se patentaron 765 unidades del Toyota Corolla, una cifra que lo ubicó como el segundo sedán más elegido del país, solo por debajo del Fiat Cronos (1.844 unidades).

En el ranking anual -enero a noviembre 2025- el Corolla figura entre los autos 0km con mayor volumen de patentamientos en Argentina:

Toyota Yaris – 29.551 unidades Fiat Cronos – 29.138 Toyota Hilux – 28.959 Peugeot 208 – 28.251 Ford Ranger – 23.969 Volkswagen Amarok – 22.036 Volkswagen Polo – 19.524 Toyota Corolla Cross – 17.203 Chevrolet Tracker – 16.115 Volkswagen Taos – 15.570 Peugeot 2008 – 14.071 Chevrolet Onix – 12.184 Ford Territory – 12.166 Renault Kwid – 11.152 Renault Kardian – 10.491 Renault Kangoo – 10.156 Volkswagen Nivus – 10.032 Jeep Compass – 9.851 Volkswagen T-Cross – 9.225 Jeep Renegade – 8.948 Toyota Corolla – 8.692 unidades

Toyota Corolla: por qué es tan confiable

La fiabilidad del Toyota Corolla se convirtió en su sello distintivo a nivel mundial. En una evaluación reciente, mecánicos especializados desmontaron un modelo actual y destacaron varios motivos que explican por qué es considerado “el auto más confiable del mercado”:

toyota-corolla-1 El Toyota Corolla es un sedán muy buscado a nivel global por su confiablidad. Toyota

Componentes diseñados para resistir altos kilometrajes.

Menor desgaste en piezas críticas como inyectores, bomba de agua y transmisión.

Motores que operan a temperaturas estables, reduciendo fallas por fatiga térmica.

Electrónica sencilla y robusta, menos propensa a errores.

Facilidad de reparación y disponibilidad de repuestos.

Este conjunto de factores permite que, incluso con uso intensivo, el Corolla mantenga costos de mantenimiento controlados y una muy baja tasa de fallas reportadas en talleres oficiales y particulares.

Toyota Corolla: ficha técnica y versiones

El Toyota Corolla se comercializa en Argentina con seis configuraciones, que incluyen variantes nafteras, híbridas y una opción deportiva desarrollada por Gazoo Racing.

Toyota Corolla El Toyota Corolla tiene seis versiones en Argentina: cuatro nafteras y dos híbridas. Toyota

Corolla XLI 2.0 CVT : motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS.

: motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS. Corolla XEI 2.0 CVT : mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces.

: mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces. Corolla SEG 2.0 CVT : tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED.

: tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Corolla GR-SPORT 2.0 CVT : variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio.

: variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio. Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT : conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense.

: conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense. Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido. Agrega techo solar, tapizados en cuero ecológico, tablero digital, sensores de estacionamiento y cargador inalámbrico. Garantía de 8 años o 160.000 km para componentes híbridos.

Precio del Toyota Corolla 0 km con valor actualizado en diciembre 2025

Tras el último ajuste aplicado por la terminal japonesa del 4.2%, estos son los valores oficiales del Toyota Corolla en diciembre 2025: