Llegó el Nissan más barato: qué trae y cuánto sale el SUV que pelea con VW, Fiat y Renault

Reemplazará al Nissan Kicks Play como el SUV más barato de la marca. Versiones y precios.

El Nissan Kait desembarcó en la Argentina y llega con una misión bien clara: el SUV más barato de la marca busca meterse de lleno en una de las peleas más parejas del mercado,. Con este lanzamiento, Nissan suma una nueva alternativa para dar pelea frente a modelos de Volkswagen, Fiat y Renault , en una franja en la que hoy mandan el precio, el equipamiento y la versatilidad.

Fabricado en Brasil , el nuevo Nissan Kait se ubica por debajo del conocido Kicks dentro de la gama de SUV de la automotriz japonesa. Además, forma parte de la estrategia regional de Nissan, ya que comenzó a ser exportado desde la planta de Resende hacia la Argentina y otros mercados de América Latina.

El Nissan Kait entra a jugar en el segmento B y llega para reemplazar el espacio que hasta ahora ocupaba venía el Kicks Play (la versión más barata del Kicks). La marca lo ofrece en tres versiones: Sense, Advance y Exclusive, una gama que abarca opciones para usuarios que buscan su primer SUV y también para quienes prefieren más tecnología, seguridad y confort.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

El nuevo modelo mide 4,30 metros de largo, tiene 2,62 metros entre ejes y ofrece un baúl de 432 litros, una capacidad que lo deja bien parado frente a varios de sus rivales directos: Fiat Pulse, Renault Kardian y Volkswagen Tera.

El Nissan Kait muestra un diseño con líneas rectas, faros finos de LED, parrilla angosta, nueva firma lumínica y una imagen robusta a pesar de su tamaño.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

Nissan Kait: qué trae el SUV más barato de Nissan

Debajo del capot, el Nissan Kait apuesta por una fórmula conocida: lleva el motor 1.6 naftero de 120 CV y 149 Nm, asociado a una caja automática CVT con marchas simuladas. Nissan también anunció mejoras en el eje trasero, resortes y amortiguadores, con el objetivo de ofrecer un andar más equilibrado entre ciudad y ruta. En tiempos en los que muchas marcas van por motores más chicos y turbo, la japonesa eligió un esquema tradicional.

En equipamiento, la variante Sense ya arranca con una dotación interesante: luces delanteras y traseras de LED, llantas de aleación, acceso y arranque sin llave, volante multifunción regulable, cámara y sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero y pantalla táctil de 8 pulgadas.

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La versión Advance agrega varios elementos que hoy pueden pesar en la decisión de compra: pantalla de 9 pulgadas, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, cargador inductivo, tablero digital de 7 pulgadas, barras de techo, audio Pioneer y mejores terminaciones. Ya en el tope de la gama, la Exclusive suma climatizador automático, tapizados de cuero, cámara de visión 360 y un paquete más completo de asistencias a la conducción.

En seguridad, el Nissan Kait ofrece seis airbags de serie, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y varias ADAS. Entre las ayudas destacadas figuran el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión frontal, la advertencia de cambio de carril, la alerta de punto ciego, el tráfico cruzado trasero y, según la versión, control de crucero adaptativo y asistencias extra del paquete Nissan Safety Shield. Para un SUV de entrada, es un argumento fuerte.

Nissan Kait: versiones y precios

El nuevo Nissan Kait se lanzó con estos precios: Sense $36.500.000, Advance $41.500.000 y Exclusive $46.500.000. Además, Nissan informó una financiación a través de CrediNissan de hasta $24.000.000 en 24 meses con tasa 0%, una herramienta que puede resultar decisiva para captar clientes en un mercado donde cada promoción hace diferencia.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

Con este posicionamiento, el Nissan Kait apunta de frente al Fiat Pulse, Renault Kardian y Volkswagen Tera, tres referentes del segmento. Nissan apuesta a disputar ese terreno con una receta clásica pero efectiva: dimensiones generosas, equipamiento correcto, buen baúl, caja automática en toda la gama y una imagen renovada para captar al público que busca subirse por primera vez a un SUV.