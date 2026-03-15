Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es el SUV revelación del mercado argentino y sigue ganando presencia en el segmento. El ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Volkswagen Tera , el modelo más nuevo de la marca alemana en Argentina, continúa consolidándose dentro del competitivo segmento de los B-SUV . Tras su lanzamiento en agosto de 2025, este vehículo logró rápidamente un volumen importante de ventas y se transformó en una de las revelaciones del mercado argentino. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

Se trata de un producto que amplía la gama SUV de Volkswagen en el país y que se ubica estratégicamente entre Nivus y T-Cross , quedando por debajo del Taos , el SUV mediano de la marca. Esta ubicación dentro del portafolio le permite captar a usuarios que buscan dar el salto a un SUV compacto con un precio más accesible.

Desde su llegada al mercado, el Tera mostró una rápida aceptación gracias a una combinación de diseño moderno, buen nivel de equipamiento de serie, mecánicas eficientes y una estrategia comercial competitiva , que le permitió ganar volumen en muy poco tiempo.

Volkswagen Tera: así fueron sus patentamientos en febrero 2026

El Volkswagen Tera volvió a mostrar un buen desempeño comercial en febrero y logró posicionarse dentro del ranking de los modelos más vendidos del país.

Ránking: los 10 vehículos más patentados en Argentina en febrero 2026

Toyota Hilux – 2.212 unidades Fiat Cronos – 2.026 Peugeot 208 – 1.915 Ford Territory – 1.550 Ford Ranger – 1.338 Volkswagen Tera – 1.333 Volkswagen Amarok – 1.148 Volkswagen Polo – 1.096 Chevrolet Tracker – 1.082 Peugeot 2008 – 967

Volkswagen Tera header Volkswagen Tera, un B-SUV que se impone en el mercado argentino. Volkswagen

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Tera llega a la Argentina importado desde Brasil y está desarrollado sobre la plataforma MQB-A00 / MQB-A0, la misma arquitectura que utilizan modelos como Polo y Nivus. Esta base le permite ofrecer un buen equilibrio entre comportamiento dinámico, eficiencia y seguridad.

TERA 1

Uno de sus diferenciales dentro del segmento es que toda la gama incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas, además de seis airbags, control electrónico de estabilidad, anclajes ISOFIX y faros full LED desde la versión de entrada. Las versiones disponibles en el mercado argentino son las siguientes:

Tera Trend MSI MT MY26

Es la versión de entrada y utiliza el motor 1.6 MSI aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Incluye tablero digital de 8”, pantalla VW Play de 10”, sensores traseros y control de velocidad crucero.

Tera Comfort 170 TSI AT MY26

Suma el motor 1.0 TSI turbo de 101 CV y 170 Nm, combinado con una caja automática de seis marchas. Agrega salidas de aire traseras, apoyabrazos delantero, volante multifunción y puertos USB-C traseros. El frenado autónomo de emergencia (AEB) se ofrece de forma opcional.

Tera High 170 TSI AT MY26

Eleva el nivel tecnológico con cámara de retroceso, sensores delanteros, climatizador automático, tablero digital de 10,25”, tapizados en ecocuero e iluminación ambiental. En esta versión el AEB ya viene de serie, junto con control de crucero adaptativo.

Tera Outfit 170 TSI AT MY26

Es la variante tope de gama. Incorpora mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y sensor de lluvia, consolidándose como la opción más completa dentro de la gama.

Cuánto sale un Volkswagen Tera en marzo 2026

Estos son los precios oficiales del Volkswagen Tera en marzo de 2026 en Argentina: