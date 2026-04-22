Cómo son los autos chinos que Stellantis lanzará en agosto en Argentina

El desembarco de la china Leapmotor es una de las novedades más fuertes del mercado automotor local en 2026. La marca asociada a Stellantis avanza con su estrategia en el país y ya hay fecha confirmada para el arribo: en agosto comenzará su etapa en la Argentina de la mano de dos nuevos modelos y una red de concesionarios y posventa recientemente definida.

Leapmotor es la gran apuesta del grupo dueño de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep y Ram en el camino de la electrificación. La sociedad con la automotriz china le permite competir con una propuesta moderna y tecnológica en un terreno que todavía está en crecimiento en el resto de las terminales.

Este verano, la marca ya mostró en el país los dos SUV con los que iniciará su operación local. Se trata de los Leapmotor B10 y Leapmotor C10, dos modelos que apuntan a segmentos distintos pero con un mismo objetivo: ofrecer diseño, equipamiento y tecnología de vanguardia. Uno irá al competitivo universo de los SUV medianos, mientras que el otro buscará posicionarse un escalón más arriba, con una propuesta más familiar.

En su estrategia de desembarco, Stellantis ya confirmó que Leapmotor arrancará en la Argentina con 11 concesionarios, (12 puntos de venta) y 22 puntos de posventa distribuidos en diferentes puntos del país.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

Esta red comercial también busca despejar una de las dudas más habituales para una automotriz nueva: qué pasa con el servicio, la atención y el respaldo después de la compra. En ese punto, Stellantis remarcó que eligió a concesionarios que ya trabajan con marcas del grupo, algo que le da a Leapmotor una base inicial importante para ganar confianza en el mercado argentino.

Cómo son los autos chinos de Leapmotor que llegan en agosto

El primero de los modelos confirmados es el Leapmotor B10, un SUV del segmento C que apunta a un uso urbano, pero con una impronta tecnológica muy marcada. Se trata de un vehículo de cinco puertas y cinco plazas, con un largo de 4,51 metros y un planteo moderno en términos de movilidad eléctrica.

El Leapmotor B10 ofrece un motor eléctrico trasero de 218 CV y 240 Nm de torque, y entre sus cifras más llamativas aparecen una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, una velocidad máxima de 170 km/h y una autonomía que, según la información oficial, puede llegar hasta 600 kilómetros.

Leapmotor C10 Leapmotor C10. Stellantis

El otro protagonista es el Leapmotor C10 REEV, un SUV más grande, del segmento D, pensado para quienes buscan mayor espacio y un uso más versátil. En este caso, la marca lo presenta con una configuración de autonomía extendida, es decir, un esquema que combina motor eléctrico con un propulsor térmico naftero que actúa como apoyo para ampliar el rango de uso.

Ese Leapmotor C10 entrega también 218 CV, pero eleva el torque a 320 Nm. Además, incorpora una batería LiFePO4 de 28,4 kWh y declara una autonomía total de hasta 974 kilómetros. En dimensiones, llega hasta los 4,73 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,825 metros, lo que anticipa una propuesta más confortable y orientada a quienes priorizan habitabilidad y viajes largos.

Leapmotor C10 Leapmotor C10. Stellantis

Esto es: Leapmotor no llegará con citycars ni con una oferta de entrada, sino con dos SUV electrificados que buscan instalar una imagen de marca moderna, ligada a la innovación y al confort.

Leapmotor ya tiene concesionarios confirmados en Argentina

La marca comenzará a operar con presencia en CABA, Pilar, Quilmes, Mendoza, Haedo, Rosario, Santa Fe, Tigre y Córdoba, entre otras plazas. Esa cobertura inicial permitirá tener visibilidad en mercados de alto volumen desde el arranque.

Entre los grupos designados aparecen Bevacqua en CABA, Cassano en Pilar, Cini en CABA, Leston en Quilmes, Lorenzo en Mendoza, Prieto en Haedo, Quijada en Rosario y Santa Fe, Russonielo en Tigre, Tagle en Córdoba, Trepat en Tigre y Collia en CABA.

Con este escenario, Leapmotor se perfila como uno de los desembarcos chinos más relevantes del año en el mercado local. La combinación de SUV electrificados, una red comercial ya armada y el paraguas industrial y comercial de Stellantis hacen que su llegada genere expectativa.