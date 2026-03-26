Efecto Brasil: la automotriz que más autos vende en Argentina cierra un turno de producción y abre los retiros

Aunque logra buenas ventas de sus modelos en el mercado local, la caída en la demanda del país vecino complica el esquema productivo.

Stellantis avanza con un ajuste de producción en la Argentina y la decisión enciende alarmas en el sector automotor. La automotriz resolvió cerrar uno de los turnos de producción en su planta de El Palomar , donde fabrica algunos de los modelos más conocidos de Peugeot y Citroën, y además avanzará con un programa de retiros voluntarios para readecuar su operación al nuevo escenario del mercado.

En los últimos meses, la fábrica ya había sufrido paradas en la producción , suspensiones de actividad y ajustes para acomodar stock. En ese contexto, el cierre de un turno aparece como consecuencia de una situación que la propia empresa venía monitoreando desde hace tiempo, a partir de la menor demanda externa.

Actualmente, en la planta bonaerense de Stellantis se producen los Peugeot 208 y 2008 , además de los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo . Se trata de una fábrica clave para el grupo en la Argentina, sobre todo por el peso comercial del 208 en el mercado local y por la importancia que ganó el 2008 dentro del segmento de los SUV compactos.

Planta Stellantis El Palomar Planta de Stellantis en El Palomar. Stellantis

Sin embargo, el buen desempeño local en las ventas de ambos modelos no alcanzó para compensar la caída que viene mostrando Brasil, el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas. Esa baja del mercado brasileño golpea de lleno en la planificación industrial y obligó a revisar el esquema productivo de una planta que hasta ahora operaba con dos turnos.

La empresa ya dejó trascender que en abril se comunicará formalmente el alcance del plan y que en mayo comenzará a implementarse el plan de retiros voluntarios entre los trabajadores. Aunque todavía no se informó de manera oficial cuántos puestos podrían verse alcanzados, sí quedó en claro que la reestructuración busca acompañar un nivel de actividad menor al de los últimos años.

Qué pasa con Stellantis en El Palomar

Desde la compañía explicaron que esta readecuación responde a la necesidad de alinear la producción con la realidad actual del mercado. “El sector enfrenta importantes desafíos de competitividad y resulta indispensable alinear el proceso productivo al contexto y a las proyecciones, tanto de la demanda interna, pero sobre todo, de las condiciones que se generan en el mercado de Brasil, a fin de garantizar la sustentabilidad operativa del negocio”, explicaron desde Stellantis.

Planta Stellantis El Palomar Planta de Stellantis en El Palomar. Stellantis

En una industria donde las exportaciones son decisivas para sostener escalas de producción, cualquier retroceso en Brasil repercute de manera inmediata en las terminales locales. Y eso es justamente lo que hoy ocurre con la planta de El Palomar.

La automotriz también aseguró que el objetivo es preservar la operación y evitar una crisis mayor. "Se busca mantener la sustentabilidad industrial, incluso en una planta que fue elegida para la producción de vehículos híbridos, siendo la única que por el momento lo hace en nuestro país”, agregaron desde la automotriz. Con esta aclaración la empresa intenta transmitir que El Palomar sigue teniendo valor estratégico dentro de su esquema productivo.

Stellantis, Brasil y la presión sobre la producción

La producción automotriz acumuló una caída interanual del 30,1% en el primer bimestre del año, mientras que las exportaciones retrocedieron 23,4%. Se trata de un escenario complejo para cualquier terminal, pero pega con más fuerza en las plantas que no dependen de la fabricación de pickups, hoy el producto más fuerte para exportación desde la Argentina. Stellantis, además de abarcar el 29,5% de las ventas del mercado local, es la única automotriz que hoy fabrica sedanes en la Argentina: el Peugeot 208 en El Palomar y el Fiat Cronos en Córdoba.

Planta Stellantis El Palomar Planta de Stellantis en El Palomar. Stellantis

Los otros dos modelos que se producen en El Palomar son el Peugeot Partner y el Citroën Berlingo, dos monovolúmenes que ya llevan varios años en el mercado y que ya tienen fecha de finalización en la producción para 2026. Su retiro también abre paso a una nueva etapa productiva en la planta.

Aun cuando el Peugeot 208 sigue figurando entre los modelos más vendidos del mercado local (tercero en el primer bimestre) y el 2008 mantiene un buen nivel dentro de su categoría, el mercado argentino enfrenta un cambio profundo a partir de la apertura de las importaciones y de la llegada de nuevas marcas y modelos chinos. Lo mismo ocurre en Brasil y con mayor volumen, lo que impacta en la producción local de algunos modelos que están destinados al país vecino.

La confirmación del cierre de un turno en El Palomar marca una de las noticias industriales más sensibles del año para el sector automotor. La planta seguirá operativa, pero con una escala menor y con un plan de retiros voluntarios que abre incertidumbre entre trabajadores y proveedores.