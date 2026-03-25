Fue uno de los autos más deseados de los 90 y ahora vuelve: qué trae y cuánto sale

Regresa al mercado local uno modelo chico que marcó una época. Fue furor por su motor picante, pero ahora cambió y llega por los beneficios arancelarios del Gobierno.

El Suzuki Swift , uno de esos modelos que dejaron huella en los años 90, vuelve al mercado argentino. Este chico japonés supo conquistar al público por su andar picante cuando era furor tener un hatch importado, ágil y con personalidad. Ahora, con la mayor apertura para los electrificados, el nombre vuelve a instalarse y despierta expectativa entre quienes todavía lo recuerdan como uno de los autos más atractivos de su época.

La vuelta del Suzuki Swift ocurre en medio de la ola de importados que impacta en el mercado local. En este caso, el modelo aparece favorecido por el régimen especial para vehículos electrificados, que habilita el ingreso de unidades sin pagar el arancel extrazona. El nuevo Suzuki Swift Hybrid ahora llega a la Argentina a través del importador de la marca (y de Subaru), el Grupo Inchcape, que podrá ingresar 480 unidades del Swift dentro del esquema oficial aprobado para este tipo de vehículos.

La nueva generación llega con un planteo mucho más actual, apoyado en la eficiencia de las nuevas motorizaciones. Ya no se trata solo del auto simpático y liviano que supo conquistar a muchos usuarios, sino de un hatch con tecnología híbrida ligera, diseño renovado y una propuesta que busca plantarse frente a referentes de peso como el Toyota Yaris.

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Cómo es el Suzuki Swift que vuelve a la Argentina

El nuevo Suzuki Swift mantiene la esencia que lo convirtió en un clásico, pero actualiza varios aspectos para adaptarse a los tiempos que corren. Por fuera presenta un rediseño que refuerza su identidad urbana, con un capó más curvo, ópticas LED y líneas más limpias. También conserva una silueta compacta y juvenil, uno de los rasgos que históricamente lo distinguieron frente a otros hatchbacks del segmento.

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Puertas adentro, los cambios son profundos. En los mercados donde ya fue lanzado, el modelo ofrece una pantalla táctil de 9 pulgadas, cámara de retroceso, llave inteligente y un paquete de seguridad que incluye seis airbags desde versiones de entrada. En las configuraciones más equipadas agrega climatizador automático, espejos plegables eléctricamente y más asistencias a la conducción.

Uno de los cambios más importantes del Suzuki Swift está en la mecánica. La nueva generación incorpora un sistema de hibridación ligera que combina un motor naftero 1.2 con un pequeño generador eléctrico. En conjunto entrega 82 CV y 108 Nm de torque, una cifra que lógicamente no apunta a convertirlo en un deportivo, sino a mejorarle la eficiencia y el rendimiento en ciudad.

Suzuki Swift Suzuki Swift. Suzuki

El Swift no vuelve como una rareza de nicho, sino como un producto global con recorrido probado. A lo largo de sus distintas generaciones, el modelo superó los 9 millones de unidades vendidas en el mundo y logró sostener una base de usuarios fieles.

El nuevo Suzuki ya está disponible en la preventa en dos versiones y con los siguientes precios: Swift Hybrid GLX Manual, US$20.900; Swift Hybrid GLX Automático, US$22.900. Su lanzamiento oficial está previsto para mediados de abril.

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En la memoria de muchos argentinos sigue asociado a un auto distinto, confiable, divertido para manejar y con una imagen que en su momento fue aspiracional. En los 90 supo destacarse entre los importados compactos, y ahora intenta recuperar ese lugar con una receta renovada: eficiencia, diseño y tecnología sin perder identidad.