La guerra de los SUV: las fotos del nuevo modelo que Volkswagen lanzará este año

Se trata de un modelo familiar compacto, que se posicionará muy cerca del T-Cross. Tendrá lo último de la marca en tecnología.

El Volkswagen ID. Cross empieza a perfilarse como uno de los lanzamientos más importantes de la marca alemana dentro de su nueva estrategia eléctrica. Aunque todavía circula con camuflaje, las pruebas realizadas en Europa ya dejaron ver gran parte de su silueta definitiva: será un SUV compacto y 100% eléctrico , pensado para como puerta de entrada a la gama cero emisiones de Volkswagen.

El nuevo modelo buscará ocupar un lugar estratégico por tamaño, precio y tecnología, y se ubicará muy cerca del T-Cross. De hecho, varios medios europeos ya lo describen como una suerte de “T-Cross eléctrico” , aunque con una identidad propia dentro de la familia ID.

El nuevo Volkswagen ID. Cross mide 4,15 metros de largo, su carrocería tiene las proporciones del segmento B y muestra un diseño alineado con el lenguaje más reciente de la marca. Además, ofrece cinco plazas , y dispone de un baúl que podría llegar a 475 litros .

Volkswagen ID. Cross: diseño, autonomía y precio del nuevo SUV eléctrico

El Volkswagen ID. Cross adoptará la filosofía de diseño “Pure Positive”, con líneas limpias y una imagen general más sobria que rupturista. Aun camuflado, ya deja ver detalles como el techo flotante, pilares C con personalidad, ópticas unidas por trazos lumínicos y llantas que, según versión, irían de 17 a 20 pulgadas. Todo indica que Volkswagen quiso darle una presencia moderna, pero sin alejarlo demasiado del estilo clásico que sus clientes demandan.

Volkswagen ID.Cross (1) Volkswagen ID.Cross. Volkswagen

En la parte técnica, el Volkswagen ID. Cross tendrá tracción delantera y varias configuraciones mecánicas. Las opciones previstas arrancan en 116 CV, siguen con una variante de 135 CV y llegan hasta un tope de 211 CV.

También habrá distintas baterías para el Volkswagen ID. Cross. Por el momento se mencionan distintas opciones: una de 37 kWh y otra de 52 kWh, con autonomías de hasta 316 kilómetros y 436 kilómetros, respectivamente, bajo ciclo WLTP. Además, el SUV tendrá carga rápida en corriente continua de 90 o 105 kW, según la batería elegida, y hasta función V2L, que permite alimentar dispositivos externos.

Volkswagen ID.Cross Volkswagen ID.Cross. Volkswagen

También se espera una gran pantalla central flotante, instrumental digital y una presentación más minimalista, aunque con materiales y terminaciones que buscarán ubicarse por encima de lo habitual en la categoría.

La marca busca que su ID. Cross sea uno de sus eléctricos más accesibles del mercado, con un valor de entrada estimado en 28.000 euros en Alemania y por debajo de los 30.000 euros en su planteo general para Europa.

Volkswagen ID.Cross El diseño disruptivo del prototipo de observa en el volante. Foto: Volkswagen.

En cuanto al calendario, todo indica que el Volkswagen ID. Cross llegará al mercado europeo durante el otoño de 2026. Incluso ya se informó que convivirá con el T-Cross de combustión y que ambos se producirán en la planta de Landaben, en Navarra, una señal clara de que Volkswagen no piensa abandonar de golpe sus SUV tradicionales.

Volkswagen ID.Cross (4) Volkswagen ID.Cross. Volkswagen

El ID. Cross aparece como un modelo clave para entender hacia dónde va Volkswagen. Como modelo global, se espera que luego de su lanzamiento en Europa llegue al resto de los mercados.