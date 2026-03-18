BMW va con todo: trajo un nuevo SUV que cuesta lo mismo que un Toyota Corola Cross

El BMW X1 acaba de sumar una nueva versión en la Argentina y con él la marca alemana da un paso muy agresivo en uno de los segmentos más buscados del mercado. Con la llegada de la BMW X1 sDrive20d Efficient , la automotriz no solo amplía la oferta local de su SUV compacto, sino que al mismo tiempo pone en la calle la alternativa más accesible de todo su portfolio en el país.

Este nueva BMW X1 equipa una motorización turbodiésel con tecnología mild hybrid , una receta aún poco habitual en el mercado local actual, donde cada vez hay menos opciones diésel en vehículos de este tipo. Esa combinación le permite ofrecer una propuesta muy interesante para quienes necesitan autonomía, buscan bajo consumo y una respuesta generosa para viajar o moverse en ruta.

La llegada de esta versión con un precio competitivo, que la ponen a la altura de marcas más tradicionales, tiene un explicación en el nuevo contexto comercial de Argentina. Este BMW X1 ingresa con el beneficio que otorga el Gobierno por su mecánica electrificada (no paga impuestos aduaneros) algo que impacta en su posicionamiento y ayuda a que se ubique en un rango de precio llamativo para tratarse de un SUV premium.

BMW X1 Diesel MHEV BMW X1 Diesel MHEV. BMW

BMW eligió reforzar así la gama del X1 con una versión que resigna algunos elementos frente a variantes más caras, pero que mantiene atributos clave de la marca. El nuevo BMW X1 no solo se mete en el pelea de los SUV premium, sino que también puede apuntarle a versiones altas de marcas generalistas, como por ejemplo un Toyota Corolla Cross (HEV SEG 1.8 eCVT $63.684.00).

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BMW X1: cómo es la nueva versión que llegó a la Argentina

El nuevo BMW X1 que acaba de desembarcar es la variante sDrive20d Efficient. Debajo del capot lleva un motor 2.0 turbodiésel de cuatro cilindros combinado con un sistema mild hybrid de 48V. El conjunto entrega 163 CV de potencia combinada y 400 Nm de torque, con una configuración orientada al eje delantero a través de una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades.

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Uno de los puntos más interesantes de este BMW X1 está en la eficiencia. La marca informa un consumo combinado cercano a 5 litros cada 100 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Son números que muestran que esta versión no fue pensada solamente para ahorrar combustible, sino también para sostener un buen equilibrio entre rendimiento y confort de marcha, algo que tradicionalmente buscan los clientes de BMW.

El BMW X1 mide alrededor de 4,50 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,64 metros de alto, con una distancia entre ejes cercana a los 2,70 metros. El baúl ofrece 500 litros de capacidad y puede ampliarse hasta 1.545 litros al rebatir los asientos traseros, una cifra que también lo deja bien posicionada para uso familiar.

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Puertas adentro, esta nueva versión apuesta a una configuración más sobria que otros X1 de la gama. Trae tapizado de tela, llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona, volante multifunción revestido en cuero, instrumental digital y pantalla central táctil con proyección de la cámara de retroceso. En seguridad suma seis airbags, controles de tracción y estabilidad, además de otros asistentes básicos, aunque resigna parte de los ADAS presentes en variantes superiores.

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BMW X1: cuánto cuesta el nuevo SUV y cómo queda la gama

El nuevo BMW X1 sDrive20d Efficient tiene un precio de US$44.900, valor con el que pasa a convertirse en la versión de entrada de gama no sólo del X1, sino también de la marca alemana en el mercado local. La garantía oficial es de 3 años o 200.000 kilómetros.

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Con esta incorporación, la gama local de BMW X1 queda conformada de la siguiente manera:

BMW X1 sDrive18i BlackEdition: US$54.900

US$54.900 BMW X1 sDrive18i xLine: US$61.900

US$61.900 BMW X1 xDrive20i xLine: US$71.900

US$71.900 BMW X1 xDrive25e xLine: US$79.900

Así, el BMW X1 sale a buscar volumen con una fórmula poco común en estos tiempos: SUV premium, motor turbodiésel electrificado, y un precio que, al menos como gancho comercial, la pone a discutir con modelos muy buscados.