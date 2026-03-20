Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

El SUV compacto nacional se mantiene entre los más elegidos y sigue mostrando cifras sólidas de patentamientos. Cuáles son sus precios actualizados.

El Peugeot 2008 se consolidó como uno de los SUV compactos más relevantes del mercado argentino y viene mostrando cifras sostenidas de patentamientos. El modelo combina una identidad visual moderna, producción nacional y la incorporación de un eficiente motor turbonaftero, una fórmula que le permitió posicionarse con rapidez dentro de un segmento muy competitivo. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo de 2026?

Con su estética marcada por la firma luminosa de las “tres garras” LED , que también está presente en el hatchback 208 , y un diseño agresivo, el 2008 logró captar a un público que buscaba un SUV con impronta europea. A eso se suma un factor clave para el mercado local: se fabrica en la planta bonaerense de El Palomar , lo que garantiza disponibilidad en concesionarios y evita las limitaciones que suelen afectar a los modelos importados.

Puertas adentro, uno de los rasgos más distintivos del modelo es el i-Cockpit 3D , que propone una posición de manejo elevada, combinada con un volante compacto y un tablero digital con efecto tridimensional . El conjunto se complementa con una pantalla táctil de 10 pulgadas de última generación, que refuerza la sensación tecnológica del vehículo

El interior del Peugeot 2008 que se comercializa en Argentina.

Peugeot 2008: patentamientos y peso en el mercado argentino

El desempeño comercial del Peugeot 2008 confirma que el modelo logró consolidarse dentro del competitivo segmento de los SUV compactos. Según los datos más recientes del informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo continúa mostrando un desempeño sólido dentro del ranking de ventas.

Durante febrero de 2026, el Peugeot 2008 registró 967 unidades patentadas, un volumen que le permitió ubicarse dentro del Top 10 del mercado general de vehículos livianos y reafirmar su presencia entre los SUV más elegidos del país.

Ránking: SUV más patentados en Argentina en febrero 2026

Ford Territory: 1.550 unidades Volkswagen Tera: 1.333 unidades Chevrolet Tracker: 1.082 unidades Peugeot 2008: 967 unidades Toyota Corolla Cross: 929 unidades

Peugeot 2008 El Peugeot 2008 utiliza el motor T200 1.0 turbonaftero. Stellantis

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Peugeot 2008: ficha técnica y modelos

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración mecánica única enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias claras en equipamiento según versión.

El modelo utiliza el motor T200 1.0 turbonaftero, que entrega 120 CV de potencia y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT con siete marchas preprogramadas y tracción delantera. El conjunto se completa con suspensión McPherson en el eje delantero y eje torsional atrás, un baúl de 419 litros y llantas diamantadas de 17 pulgadas en toda la gama.

Llantas Peugeot 2008 Las llantas del Peugeot 2008. Stellantis

Las versiones del Peugeot 2008 en Argentina

Active es la versión de entrada de gama y ya ofrece un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento. Incluye faros ECO-LED con DRL en forma de “tres garras”, llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil central de 10 pulgadas, instrumental digital 2D, cámara trasera de 180 grados con sensores posteriores, climatizador automático digital, airbags frontales y laterales delanteros y controles electrónicos de estabilidad y tracción.

es la versión de entrada de gama y ya ofrece un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento. Incluye faros ECO-LED con DRL en forma de “tres garras”, llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil central de 10 pulgadas, instrumental digital 2D, cámara trasera de 180 grados con sensores posteriores, climatizador automático digital, airbags frontales y laterales delanteros y controles electrónicos de estabilidad y tracción. Allure , ubicada en el nivel intermedio de la gama, suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva el estándar de seguridad. Incorpora airbags de cortina, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, cámara de visión 360 grados, acceso y arranque sin llave y cargador inalámbrico de 15 W para smartphones.

, ubicada en el nivel intermedio de la gama, suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva el estándar de seguridad. Incorpora airbags de cortina, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, cámara de visión 360 grados, acceso y arranque sin llave y cargador inalámbrico de 15 W para smartphones. GT , la versión tope de gama, apunta a un perfil más tecnológico y aspiracional dentro del catálogo del 2008. Se distingue por los faros Full LED, techo panorámico corredizo, el sistema i-Cockpit 3D holográfico, volante deportivo con levas, asientos de cuero con costuras específicas “GT” y la opción de carrocería bitono con techo negro.

Cuánto sale un Peugeot 2008 en marzo 2026

El modelo mantiene su valor este mes con respecto al mes anterior: estos son los valores de lista del Peugeot 2008 en marzo 2026 en Argentina: