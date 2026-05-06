Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

La pickup producida en Zárate sigue entre las más patentadas del país y mantiene una fuerte presencia en el mercado local.

Toyota Hilux, el vehículo más vendido en abril 2026 en Argentina. Foto: Toyota

La Toyota Hilux continúa consolidada como una de las pickups medianas más vendidas de la Argentina. Fabricada en la planta bonaerense de Zárate, mantiene una fuerte demanda tanto en el uso laboral como familiar, gracias a una gama amplia de versiones, opciones 4x2 y 4x4, y motores turbodiésel reconocidos por su confiabilidad.

Con esta receta sencilla y conocida, la Hilux sigue posicionándose como una de las referentes históricas del segmento , donde compite directamente con modelos como Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier y Chevrolet S10 .

El modelo también sostiene un fuerte nivel de patentamientos en el país. Durante abril de 2026 volvió a ubicarse entre los vehículos más vendidos del mercado argentino, consolidando el liderazgo que Toyota mantiene desde hace años dentro del segmento de pickups medianas.

Toyota Hilux: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los datos de patentamientos de abril 2026 entregados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux se ubicó como el primer vehículo más vendido a nivel nacional, relegando al segundo puesto al Peugeot 208 (hatchback)

En abril patentó 2.346 unidades y alcanzó un acumulado de 10.183 en el primer cuatrimestre de 2026, manteniéndose como la pickup líder del mercado local.

Toyota Hilux Toyota Hilux, una chata ideal para hacer off-road. Toyota

Ranking: los 10 vehículos más patentados de Argentina (enero-abril)

Toyota Hilux: 10.183 unidades Peugeot 208: 9.033 Fiat Cronos: 8.440 Ford Territory: 7.387 Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Tera: 6.093 Volkswagen Amarok: 5.657 Chevrolet Tracker: 5.448 Chevrolet Onix: 4.958 Peugeot 2008: 4.428

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caída del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Toyota Hilux: modelos y ficha técnica

Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Producida en Zárate, la gama local está compuesta por 18 configuraciones, que incluyen versiones cabina simple, cabina doble y chasis, con transmisiones manuales o automáticas de seis marchas y opciones de tracción simple o integral.

Toyota Hilux GR Sport Toyota Hilux GR-Sport, la versión deportiva de la gama. Toyota

La oferta mecánica se apoya en tres motores turbodiésel:

2.4 litros de 150 CV y 400 Nm, orientado al trabajo diario y aplicaciones laborales.

2.8 litros de 204 CV y hasta 500 Nm, con mejor respuesta para uso mixto y viajes largos.

2.8 litros de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport), con puesta a punto específica de suspensión y dirección.

En seguridad, desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), control de tracción y asistencias para arranque y descenso en pendientes. Las variantes más equipadas suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en mayo 2026

En Argentina, Toyota ofrece para la Hilux garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país. Durante mayo de 2026 los valores se mantienen sin cambios respecto al mes pasado, por lo que estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux: