Autos 0km a tasa 0 y en 24 cuotas en mayo: cuáles son los modelos con mejor financiación

Algunas automotrices ya comunicaron sus precios para este mes. Mantienen precios y ofrecen planes interesantes a tasa 0%.

Mayo arrancó con una batería de promociones que buscan reactivar las ventas del mercado automotor, luego de un abril que mostró un leve retroceso respecto de marzo (-2,88% respecto del mes pasado y -11,92% en comparación con abril de 2025). Se renovaron varias propuestas de autos y SUV a tasa 0 y en 24 cuotas , una opción cada vez más buscada por quienes quieren acceder al 0km. En este escenario, Renault y Chevrolet fueron las primeras en salir con su estrategia de financiación.

En particular, Renault reforzó su oferta con condiciones especiales para gran parte de su gama, mientras que Chevrolet también mantiene alternativas atractivas, especialmente en modelos de entrada y SUV compactos. Varias de estas promociones incluyen plazos de hasta 24 meses, algo que no siempre estuvo disponible en el mercado local. Esto permite que la cuota mensual sea más accesible y que el financiamiento resulte más conveniente frente a otras opciones bancarias.

Renault es una de las marcas que más opciones de financiamiento ofrece en mayo a través de Mobilize Financial Services , la entidad financiera del Grupo. Ofrece cuotas fijas en pesos y a tasa 0% (TNA), organizada según el plazo de financiación, e incluyendo a los últimos lanzamientos de la marca como Renault Boreal:

A 12 meses:

Boreal Evolution & Techno: hasta $30.000.000

Boreal Iconic: hasta $25.000.000

Arkana: hasta $27.000.000

Kardian: hasta $24.000.000

Kangoo VU: hasta $20.000.000

Kwid: hasta $18.000.000

Kangoo VP: hasta $17.000.000

Oroch: hasta $16.000.000

Logan, Sandero y Stepway: hasta $15.000.000

Duster: hasta $15.000.000

Renault Boreal Renault Boreal. Renault

A 18 meses:

Boreal Evolution & Techno: hasta $22.000.000

Boreal Iconic: hasta $18.000.000

Arkana: hasta $22.000.000

Kardian: hasta $20.000.000

Kangoo VU: hasta $18.000.000

Kwid: hasta $16.000.000

Oroch: hasta $16.000.000

Kangoo VP: hasta $15.000.000

Logan: hasta $15.000.000

Duster: hasta $15.000.000

A 24 meses:

Kardian: hasta $20.000.000

Oroch: hasta $16.000.000

Kangoo VU: hasta $16.000.000

Arkana: hasta $15.000.000

Kwid: hasta $14.000.000

Kangoo VP: hasta $13.000.000

Además, Renault Store (el ecommerce) continúa durante todo el mes de mayo con su esquema de financiación preferencial con cupos limitados- Este mes Renault Boreal se suman a la oferta con propuestas a tasa 0% (TNA), el nuevo SUV se podrá acceder con una financiación de hasta $17.000.000 en 18 meses. Esta es la financiación de mayo a tasa 0% (TNA) para modelos seleccionados, con cupos limitados:

Renault Kardian y Renault Duster: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0% (TNA).

Renault Kwid: hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0% (TNA).

Renault Arkana hybrid E-Tech: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas a tasa 0% (TNA).

Autos a tasa 0 y en 24 cuotas en mayo: qué ofrece Chevrolet

Por el lado de Chevrolet, además de la tasa 0, también se destacan promociones combinadas con bonificaciones y descuentos, lo que puede mejorar aún más el precio final del vehículo.

Onix & Onix Plus

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $22.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.

Tracker

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $16.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $23.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $27.000.000.

Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.

Chevrolet Tracker (1)

Spin

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9%.

Montana

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.

Financiación de hasta $27.000.000 a 24 meses, con tasa 18,9%.

Financiación de hasta $32.000.000 a 30 meses, con tasa 23,9%.

S10 (WT y Z71)

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.

S10 (LTZ y HC)

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $35.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.

Trailblazer

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.

Silverado

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Spark EUV

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Captiva PHEV

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Qué tener en cuenta antes de comprar en mayo

Si bien los autos 0km a tasa 0 en mayo representan una oportunidad interesante, es clave analizar en detalle las condiciones de cada plan. En muchos casos, el financiamiento tiene un monto máximo, por lo que el resto debe abonarse como anticipo.

También es importante considerar que algunas promociones pueden incluir requisitos específicos, como la contratación de seguros o la financiación a través de entidades determinadas. Estos factores pueden impactar en el costo total de la operación.

Por último, conviene consultar en concesionarios oficiales, ya que las condiciones pueden variar según la zona o el stock disponible.