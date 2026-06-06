Fiat cambia el Pulse y el Fastback: cómo son los nuevos SUV que se vienen

Se trata del Grizzly, que tendrán una versión convencional y otra con estilo coupé. Cuándo podrían lanzarlos.

Fiat Grizzly es el nuevo nombre con el que la marca italiana de Stellantis busca renovar su presencia entre los SUV compactos. Con este modelo, que también tiene una variante Fastback, la compañía busca reemplazar a dos productos ya consolidados como el Pulse y el Fastback, apostando a una evolución en diseño y tecnología.

Por la renovación estética que muestran (tanto el SUV convencional como su variante con silueta coupé muestran una evolución clara respecto del Pulse y el Fastback), la revelación de estos nuevos SUV no pasó desapercibida: se trata de una estrategia global de Fiat que apunta a reforzar su presencia en distintos mercado, incluida América Latina. Si bien los modelos fueron revelados como prototipos, son muy cercanos a su versión final y se espera un lanzamiento a corto plazo.

Estos modelos se posicionan como parte de una nueva generación de vehículos desarrollados por Stellantis sobre plataformas modernas, lo que permitirá ofrecer mejores niveles de seguridad, eficiencia y conectividad. De hecho, ambos modelos utilizarán la plataforma Smart Car, sobre la que ya fabrican el Citroën C3, el Aircross y el Basalt en la planta brasileña de Porto Real.

Así, con el Grizzly, Fiat planea llevar adelante una ambiciosa estrategia para crecer entre los SUV compactos y medianos en Europa, Medio Oriente, África y América Latina.

Fiat Grizzly: así son los nuevos SUV que reemplazan al Pulse y Fastback

El Fiat Grizzly será el encargado de ocupar el lugar del Pulse dentro de la gama, pero con una propuesta mucho más ambiciosa. Se trata de un SUV compacto que crece en tamaño y presencia, con un diseño frontal más imponente, ópticas estilizadas y una parrilla que refuerza su identidad global.

Fiat Grizzly Fastback Fiat Grizzly Fastback. Stellantis

Por su parte, el Fiat Grizzly Fastback representa la evolución del actual Fastback, manteniendo la silueta tipo coupé que tanto éxito le dio, pero con una impronta más deportiva y refinada.

Puertas adentro, se espera un salto importante en tecnología, con tableros digitales, sistemas multimedia más avanzados y una conectividad mejorada. A pesar de no superar los 4,5 metros de largo, Fiat promete un espacio interior considerable para la categoría, especialmente en el baúl, un aspecto que puede ser clave en la decisión familiar de compra.

Fiat Fastback 2027 Fiat Fastback 2027, en pruebas realizadas en África. Foto: Instagram @testdrive_ma. Instagram @testdrive_ma

En cuanto a la mecánica, si bien no se confirmaron todos los detalles, todo indica que estos modelos podrían incorporar nuevas motorizaciones más eficientes, incluso con algún grado de electrificación, siguiendo la tendencia global de la industria. Otros modelos de la mima plataforma equipan el impulsor turbo de 100 CV, y no se descartan motores híbridos de 110 y 145 CV.

En Europa se espera el lanzamiento para el segundo semestre de 2026, y se especula con precios que arranquen en los 20.000 Euros. Allí arrancará el efecto derrame hacia otros mercados, incluida América Latina. Son los Fiat que vienen en un futuro muy cercano.