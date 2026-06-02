Chevrolet lanzó el Sonic en Argentina: cuánto cuesta el SUV que quiere ganarle al Nivus

Se trata de un modelo compacto, con tecnología y buen equipamiento. Versiones y precios.

El esperado Chevrolet Sonic , el modelo que revive un recordado nombre de la marca del moño ahora en formato SUV, acaba de lanzarse oficialmente en el mercado local. Desembarca en uno de los segmentos más caliente, el de los SUV compactos, donde apunta a hacerlo sombra a uno de los referentes, el Volkswagen Nivus. Sus credenciales: diseño, tecnología y precio competitivo.

El Chevrolet Sonic, que hace muy poco se lanzó en Brasil, es un producto estratégico para la marca, que busca ampliar su presencia en el segmento de los SUV chicos, el que más crece en la Argentina. Con una estética moderna y pensado para un público joven, el modelo promete convertirse en uno de los protagonistas del año.

El Sonic también marca un cambio de rumbo en la estrategia regional de la marca, dado que se trata de un desarrollo global, con fuerte uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, que se traduce en un producto moderno, eficiente y adaptado a las nuevas demandas del mercado.

“El Sonic es un vehículo para nuestros clientes que buscan acceder a su primer SUV y que ofrece un diseño atractivo, un gran equipamiento en seguridad y tecnología a un valor equilibrado”, destacaron desde la marca durante la presentación.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

Chevrolet Sonic: cómo es el SUV que ya se vende en Argentina

El Chevrolet Sonic llega en dos versiones tope de gama: Premier y RS, ambas con un nivel de equipamiento destacado dentro del segmento. Mientras la primera apunta a un perfil más sofisticado, la segunda suma detalles deportivos y una estética más sport.

A nivel diseño, este modelo -que se ubica por debajo de Tracker en tamaño- inaugura una nueva identidad visual para los SUV de la marca. Se destacan la iluminación Full LED, una parrilla renovada y el nuevo logo de Chevrolet con un formato más horizontal y moderno. Además, su silueta se acerca a los SUV coupé.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

En cuanto a dimensiones, el Sonic mide 4.228 mm de largo, con un buen aprovechamiento del espacio interior para cinco ocupantes y un baúl de 392 litros.

Puertas adentro, uno de los grandes diferenciales es el sistema Virtual Cockpit, que integra un tablero digital de 8 pulgadas con una pantalla multimedia de 11 pulgadas. Incluye conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi nativo y cargador inalámbrico, alineándose con las últimas tendencias del segmento.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

Motor, prestaciones y seguridad del Chevrolet Sonic

El Chevrolet Sonic está equipado con un motor 1.0 turbo de 116 caballos y 160 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. Se trata de una configuración pensada para priorizar el consumo y la suavidad de marcha, sin resignar respuesta en ciudad y ruta.

En términos de performance, acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 10,9 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h. La puesta a punto del chasis busca ofrecer un equilibrio entre confort y estabilidad, con suspensión delantera independiente y dirección eléctrica progresiva.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

En seguridad, el modelo incorpora el sistema Chevrolet Intelligent Driving, que suma asistencias avanzadas como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y detección de peatones y ciclistas. También incluye seis airbags, control de estabilidad y monitoreo de punto ciego.

Cuánto cuesta el Chevrolet Sonic en Argentina

El Chevrolet Sonic ya está disponible en la red de concesionarios del país con los siguientes precios oficiales:

Sonic Premier: $38.390.900

Sonic RS: $39.690.900 (con techo bitono)

Ambas versiones incluyen un completo nivel de equipamiento de serie, con elementos como aire acondicionado digital, acceso sin llave, arranque por botón, cámara trasera, sensores y conectividad OnStar.

Con esta estrategia, Chevrolet posiciona al Sonic como un SUV competitivo en precio, buscando seducir a quienes hoy miran opciones como el Volkswagen Nivus o el Fiat Fastback.