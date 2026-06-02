Fiat Cronos en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El sedán fabricado en Córdoba se mantiene entre los modelos con mayor volumen de ventas. Conserva el motor 1.3 Firefly y versiones con caja manual o automática.

El Fiat Cronos atraviesa otro año de protagonismo dentro del mercado automotor argentino. A pesar del avance de los SUV y de la llegada de nuevas marcas al país, el sedán fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba , logró sostener un importante nivel de demanda y sigue apareciendo entre los modelos más elegidos por los compradores de autos 0km .

La fórmula detrás de su éxito combina varios factores: producción nacional, costos de mantenimiento reducidos, mecánica conocida, amplia red de concesionarios y una gama que ofrece versiones tanto manuales como automáticas . Todo esto le permitió consolidarse como uno de los referentes del segmento y pelear contra otros rivales pesados como Peugeot 208 o Toyota Yaris.

Así es el interior del Fiat Cronos en Argentina.

Mientras Stellantis avanza en el desarrollo de la próxima evolución del modelo, prevista para los próximos meses con novedades en diseño, tecnología y seguridad, el Cronos sigue siendo una de las principales apuestas de la marca para el mercado argentino.

Fiat Cronos: así son sus patentamientos en 2026

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesiopnarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Fiat Cronos cerró mayo de 2026 con un desempeño destacado dentro del mercado argentino, ubicándose nuevamente entre los vehículos más vendidos del país.

Patentamientos del Fiat Cronos en 2026:

Enero-abril 2026: 8.440 unidades

8.440 unidades Mayo 2026: 1.627 unidades

1.627 unidades Acumulado 2026: 10.101 unidades

Fiat Cronos Fiat Cronos, un sedán para el segmento B (chico). Stellantis.

Con estas cifras, el sedán cordobés alcanzó las 10.101 unidades patentadas en los primeros cinco meses del año, ubicándose entre los tres modelos más vendidos del mercado argentino y manteniéndose como el sedán con mayor volumen de ventas del país.

Ranking: los 10 autos más vendidos en Argentina (acumulado 2026)

Toyota Hilux – 12.500 unidades Peugeot 208 – 10.324 Fiat Cronos – 10.101 Ford Territory – 8.983 Ford Ranger – 8.594 Volkswagen Amarok – 6.830 Chevrolet Tracker – 6.457 Chevrolet Onix – 6.115 Volkswagen Tera – 7.082 Toyota Yaris Cross – 3.385

El mercado automotor argentino registró en mayo 41.921 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 25,6% y una baja del 12,2% frente a abril. En el acumulado anual, las ventas alcanzan las 247.187 unidades.

Fiat Cronos: mecánica y ficha técnica

Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Fiat Cronos Fiat Cronos, cuál es su valor en junio 2026. Stellantis

Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en junio 2026

De acuerdo a lo informado por Stellantis, estos son los precio de lista del Fiat Cronos en Argentina en junio 2026: