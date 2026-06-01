Nueva licencia de conducir: estas son las preguntas del examen donde la mayoría falla

Algunos interrogantes de la prueba teórica concentran gran parte de los errores. Conocer las respuestas correctas puede ayudar a aprobar la evaluación

Hay ciertas preguntas "filtro" en el examen para sacar la licencia de conducir. Foto: Archivo

Obtener la licencia de conducir no depende únicamente de saber manejar. Antes de llegar a la prueba práctica, los aspirantes a sacarla por primera vez deben superar un examen teórico obligatorio que evalúa conocimientos sobre normas de tránsito, señalización y seguridad vial.

Aunque muchas de las preguntas surgen directamente del material de estudio oficial, existen algunos temas que suelen generar más dudas que otros . Por ese motivo, son los que aparecen con frecuencia en las evaluaciones y donde más personas terminan equivocándose.

La preparación para la nueva licencia de conducir requiere conocer aspectos vinculados con las prioridades de paso, el uso correcto de luces, las velocidades máximas permitidas y las sanciones previstas por distintas infracciones. Dominar estos conceptos, además de tener la edad permitida para sacar el carné , puede marcar la diferencia entre aprobar o tener que volver a rendir.

Las 7 preguntas más difíciles del examen de manejo

¿Se puede conducir una pick-up con licencia clase B?

Respuesta correcta: Sí, siempre que el vehículo tenga hasta nueve plazas incluyendo al conductor.

Licencia de conducir.jpg La licencia de conducir se obtiene luego de superar un examen teórico y práctico. Archivo

Es una consulta que suele generar confusión porque muchas personas creen que cualquier camioneta requiere una licencia profesional, cuando en realidad depende de las características del vehículo.

¿Se pueden usar auriculares inalámbricos mientras se conduce una motocicleta?

Respuesta correcta: Sí, siempre que estén homologados y no afecten la seguridad vial.

El uso de dispositivos electrónicos durante la conducción suele generar dudas entre los aspirantes y es uno de los temas más consultados.

¿Qué sanción corresponde por utilizar el teléfono celular en un semáforo en rojo?

Respuesta correcta: Puede implicar la pérdida de puntos en el sistema de scoring y una multa económica.

Muchas personas creen que la infracción existe únicamente cuando el vehículo está en movimiento, pero la normativa contempla otras situaciones que también pueden ser sancionadas.

¿Puede circular un vehículo de movilidad personal por rutas o vías interurbanas?

Respuesta correcta: No.

Licencia de Conducir digital (2).jpg La licencia de conducir ahora también es digital: se puede ver en la app Mi Argentina. Archivo

La prohibición busca evitar situaciones de riesgo en caminos donde circulan vehículos a velocidades considerablemente más altas.

Con niebla densa, ¿alcanza con utilizar luces bajas y de posición?

Respuesta correcta: No. También debe utilizarse la luz antiniebla trasera cuando el vehículo la posee.

La circulación con poca visibilidad es uno de los temas más evaluados debido a su importancia para la seguridad vial.

¿Cuándo tienen prioridad los peatones frente a los vehículos?

Respuesta correcta: En los cruces peatonales, veredas y demás zonas destinadas a peatones.

El respeto por los peatones es uno de los principios fundamentales de la conducción segura y suele aparecer en los exámenes teóricos.

¿Cuál es la velocidad máxima permitida en una calle con plataforma única?

Respuesta correcta: 20 km/h.

licencias de conducir Licencia de conducir en Neuquén. Archivo

Este tipo de calles integran el espacio de circulación de vehículos y peatones en un mismo nivel, por lo que exigen velocidades reducidas.

Otras preguntas que suelen desaprobar aspirantes

Además de las consultas anteriores, existen otros temas que históricamente generan errores en los exámenes para obtener la licencia.

Entre ellos aparecen:

¿Quién tiene prioridad de paso en una rotonda?

¿Quién tiene prioridad en una encrucijada sin semáforos?

¿Cuál es la distancia de seguridad recomendada entre vehículos?

¿Qué señal prevalece cuando existen indicaciones contradictorias?

¿Cómo se debe actuar ante la presencia de vehículos de emergencia?

Uno de los errores más frecuentes está relacionado con las prioridades de paso. Muchos conductores olvidan que, en una intersección sin señalización específica, la prioridad corresponde al vehículo que circula por la derecha, salvo excepciones previstas por la normativa.

También suelen aparecer dudas vinculadas con la circulación en rotondas, donde la prioridad corresponde al vehículo que ya está circulando dentro de ella, una situación que todavía genera confusión entre muchos automovilistas.

Cuáles son los requisitos para sacar la licencia de conducir

Para obtener la licencia por primera vez es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por las autoridades de tránsito.

Licencia de Conducir.jpg Los requisitos para sacar la nueva licencia de conducir. Archivo

Los principales requisitos son:

Tener la edad mínima correspondiente a la categoría solicitada.

Presentar DNI vigente.

Saber leer.

Contar con autorización de padre, madre o tutor si se es menor de 18 años.

Aprobar los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos.

Cumplir requisitos específicos en las categorías profesionales.

Los especialistas recomiendan estudiar la Ley Nacional de Tránsito y realizar simulacros antes de rendir. Comprender el sentido de las normas, más allá de memorizar respuestas, permite resolver con mayor facilidad las preguntas que suelen complicar a los aspirantes.

La finalidad del examen no es únicamente evaluar conocimientos teóricos. También busca garantizar que quienes obtengan la licencia cuenten con herramientas para desenvolverse de manera segura en la vía pública y contribuir a una circulación más ordenada para todos.