Neuquén cambia el trámite para un tipo de licencia de conducir: de qué se trata

Actualmente, los exámenes médicos se realizan en la obra social de Camioneros, en Centenario, mientras que la capacitación técnica se lleva adelante en la sede de CAPEAC, en Cipolletti.

Una vez que ambos centros emitan el visto bueno, el sistema habilitará la emisión de la licencia. La Municipalidad de Neuquén solo intervendrá en la etapa final, cuando el conductor decida imprimir el carnet, para lo cual deberá acercarse a alguna de las delegaciones habilitadas.

Licencia de Conducir digital.jpg Desde esta semana, la Municipalidad de Neuquén dejó de tramitar la licencia de conducir profesional.

Respecto a las licencias comunes (A, B y G), Padín aclaró que si bien se anunció que también se podrán gestionar a través de la app Mi Argentina, por ahora los vecinos deben seguir tramitándolas como hasta ahora. Para los casos de renovación, el examen médico debe realizarse en alguno de los centros autorizados por la comuna, que figuran en la web oficial. Solo cuando el médico valide la aptitud del aspirante, se habilitará la impresión del carnet en las oficinas municipales.

“No está implementado aún el nuevo desarrollo en la Ciudad de Neuquén. Los vecinos deben seguir tramitando como se venía haciendo”, precisó Padín.

Cambio de la licencia de conducir en Centenario

La localidad de Centenario también se incorporó al nuevo sistema nacional y provincial para licencias profesionales. Allí, la sede de la obra social de Camioneros es uno de los centros habilitados para los exámenes psicofísicos

La modificación entró en vigencia el 19 de mayo y fue confirmada por la titular del área, Noelia Jaque. “Era lo que estábamos esperando. A partir de ayer ya teníamos el comunicado y nos pusimos en acción de lo que iba a pasar”, señaló Noelia Jaque, directora del Centro Emisor de Licencias de Conducir y Educación Vial.

Jaque explicó que, para los conductores profesionales, la gestión ahora se hace exclusivamente a través de la app Mi Argentina, mientras que para el resto de las categorías no hay cambios.

“La notificación que hay es que los conductores de las categorías profesionales tienen que gestionar su licencia de modo virtual. Para el resto no hay modificaciones, solo que deben seguir los pasos ya conocidos”, aclaró.

El trámite digital permite emitir una licencia profesional sin costo si se opta por la versión virtual. “El costo de la emisión es por el plástico. Si la querés solo digital, no se cobra”, señaló Jaque, aunque advirtió que no todas las provincias aceptan todavía la licencia digital. “Formosa, Córdoba y La Pampa, por ejemplo, no están adheridas”, indicó.

El nuevo sistema, que apunta a simplificar el proceso, incluye opciones para renovar o ampliar categorías, pagar las tasas desde la billetera virtual del celular y subir directamente los certificados médicos y capacitaciones (como cargas generales o para la categoría D1). “En cinco días ya estaría habilitada la licencia”, detalló Jaque.

Quienes hayan iniciado su trámite antes del 19 de mayo deben continuar el proceso presencial en el centro emisor. Solo los trámites iniciados desde esa fecha se gestionan completamente online.