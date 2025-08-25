En qué casos no tiene prioridad quien circula por la derecha

Existen excepciones clave para la prioridad de paso que conductores deben conocer para evitar accidentes y respetar la seguridad vial.

Ley de Tránsito: ¿Cuando pierde prioridad el que circula por la derecha?

La regla de que “ el que circula por la derecha tiene prioridad ” es una de las más conocidas en la seguridad vial . Sin embargo, esta prioridad no es absoluta en todas las situaciones. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 , en su Artículo 41 , establece que el conductor debe ceder el paso al vehículo que viene desde la derecha, pero también enumera varias circunstancias donde esta norma caduca ante otras prioridades.

Conocer estas excepciones no solo ayuda a respetar la Ley : también contribuye a un tener un tránsito más seguro y ordenado , evitando conflictos en intersecciones, semáforos, pasos peatonales y rotondas . Por eso, a continuación va el detalle de los casos más comunes en los que el vehículo que circula por la derecha pierde su prioridad de paso.

Cuando la señalización vial establece otra prioridad, el vehículo de la derecha debe ceder el paso. Esto incluye señales como “Ceda el Paso” o “Pare” . Aunque normalmente tengas prioridad por la derecha, estas señales modifican la regla y obligan a detenerse y asegurarse de que la intersección esté libre antes de avanzar.

Señal de "Ceda el Paso" en la Argentina.

Vehículos ferroviarios

En el trayecto que va desde el aeropuerto a la estación, el tren pasa por cruces sin señalización. Advierten por la posibilidad de accidentes. Los trenes tienen prioridad de paso sobre los vehículos automotores.

Los trenes y otros vehículos ferroviarios tienen prioridad sobre cualquier automotor. Al acercarse a un cruce ferroviario, incluso quien circula por la derecha debe siempre detenerte y asegurarse de que no venga ningún tren antes de continuar.

Vehículos de emergencia en misión

Ambulancias, bomberos y patrulleros que cumplen con una misión de urgencia y tienen encendida la sirena tienen prioridad sobre cualquier vehículo, incluido el que circula por la derecha. Es obligatorio cederles el paso para permitir que lleguen rápidamente a su destino.

Semi-autopistas

coches-conduciendo-en-vista-aerea-de-la-calle El vehiculo que ingresa a una semiautopista, siempre pierde su prioridad.

Antes de ingresar o cruzar una semi-autopista, el vehículo de la derecha debe detenerse y ceder el paso a quienes ya circulan por esa vía. La ley distingue entre semi-autopista y avenida: en este caso, la prioridad se pierde al incorporarse a la semi-autopista, pero no al cruzar una avenida.

Peatones en senda peatonal

senda peatonal tránsito Los peatones siempre tienen prioridad en la senda peatonal.

El peatón siempre tiene prioridad. Si hay alguien cruzando la calle por una senda peatonal o en una zona señalizada como peligrosa, el conductor debe detener su vehículo, incluso si normalmente tendría prioridad por la derecha.

Rotondas

rotonda tercer puente ruta 151 cipolletti En la Argentina, siempre tiene prioridad el vehículo que circula dentro de la rotonda.

Dentro de las rotondas rigen reglas especiales: el vehículo que circula dentro de la rotonda tiene prioridad sobre quienes intentan ingresar, aunque estén a la derecha. Además, el conductor debe circular por el carril externo si planea seguir derecho y señalizar correctamente al salir.

Seguridad vial: otras situaciones específicas en el tránsito

Existen casos particulares en los que la prioridad de la derecha se pierde:

Cuando se desemboca desde una vía de tierra a una pavimentada.

a una pavimentada. Si se circula al costado de vías férreas y otro vehículo sale del paso a nivel.

y otro vehículo sale del paso a nivel. Cuando el vehículo de la derecha se detiene o va a girar para ingresar a otra calle.

para ingresar a otra calle. Al conducir animales o vehículos de tracción a sangre.

La ley aclara que si se combinan varias excepciones, la prioridad se determina según el orden establecido en el Artículo 41. En caminos estrechos, por ejemplo, debe retroceder el vehículo que desciende, salvo que lleve acoplado.