Cinco trucos para limpiar el auto con ingredientes de la casa

No hace falta gastar de más en productos especiales: con ingredientes fáciles de hallar en la cocina, se pueden dejar los autos limpios, frescos y relucientes.

Hay ingredientes caseros que ayudan a limpiar el interior del auto sin gastar de más. Foto: Freepik.

El lavado de los autos en un local comercial representa un aumento en el presupuesto mensual para el mantenimiento del vehículo. Pero existen trucos caseros para hacer una limpieza del interior del vehículo con ingredientes que tenemos a mano en el hogar y que son igualmente de efectivos.

De esta manera, se pueden conseguir resultados profesionales sin gastar de más y dejar el interior del habitáculo reluciente. Esto ayuda a reducir gérmenes , malos olores y evita el desgaste de materiales como los asientos , el tablero y las alfombras .

A continuación, cinco trucos caseros para limpiar el auto con ingredientes de la casa y terminar con el polvo, los restos de comida y la suciedad que afecta al interior del vehículo.

Es fundamental limpiar regularmente para mantener en buen estado el interior del vehículo.

Vinagre: un aliado para las manchas y suciedad

Vinagre Además de servir para cocinar, el vinagre ayuda a limpiar superficies del auto.

Una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales es excelente para limpiar los asientos, alfombras y paneles del auto.

Aplicá la mezcla con un paño de microfibra humedecido.

Frotá suavemente las manchas más visibles, siempre probando primero en una zona poco notoria.

Después, pasá un paño seco para retirar el exceso de humedad y evitar olores.

El vinagre no solo limpia, sino que también ayuda a desinfectar superficies de contacto frecuente, como el volante, palanca de cambios y botones del tablero.

Bicarbonato de sodio para eliminar malos olores

limpiadores-organicos-casa-polvo-bicarbonato-sodio_23-2148824698 El bicarbonato de sodio ayuda a combatir los malos olores del auto.

El bicarbonato de sodio es un clásico para neutralizar olores persistentes.

Espolvoreá un poco sobre los asientos y alfombras.

Dejalo actuar varias horas o toda la noche si es posible.

Finalmente, aspiralo para removerlo junto con la suciedad atrapada.

Este truco deja el interior con una sensación más fresca y reduce notoriamente los olores de comida, mascotas o humedad.

Limón: aromatizante y desinfectante natural

surtido-rodajas-limon-cortadas_23-2148244543 El limón elimina los gérmenes del auto.

El jugo de limón mezclado con agua es perfecto para limpiar y desinfectar superficies.

Colocalo en un rociador y aplicalo sobre manijas, paneles y otras superficies del interior.

Además de su aroma fresco, el limón ayuda a eliminar gérmenes y aporta un brillo natural.

Es ideal para quienes buscan una limpieza efectiva y con fragancia agradable, sin recurrir a químicos fuertes.

Mezcla “viral” para superficies generales

Mezcla La mezcla viral, el secreto mejor guardado para limpiar el interior del vehículo.

Una mezcla que se viralizó en redes puede limpiar casi cualquier superficie del auto:

1 taza de agua + 1 cucharada de jabón líquido + 10 gotas de aceite para bebés + 2 gotas de aceite esencial + 1 cucharada de vinagre blanco .

. Revolvé bien y colocá en un spray.

Aplicá sobre paño de microfibra y repasá superficies como tablero, puertas y plásticos.

Este truco deja las superficies limpias, protegidas y con un ligero aroma agradable, y es ideal para una limpieza rápida sin productos caros.

Aceite de girasol para brillo en plásticos

aceite-girasol-botella-vidrio-plastico_159938-2827 El aceite de girasol sirve para dar brilllo al interior del auto.

Para dar brillo a los plásticos del tablero o paneles:

Aplicá unas gotas de aceite de girasol o vaselina sobre un paño suave.

Pasalo sobre las superficies evitando exceso de producto.

No solo limpia, sino que protege de la decoloración y mantiene el tablero con un acabado natural y brillante.

Tips extra para cuidar tu auto