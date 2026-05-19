Vuelve el Ford Fiesta: cómo es la sociedad con Renault para pelearle a los chinos

La marca del óvalo lo había discontinuado para enfocarse solamente en SUV y pickups, pero ahora necesita frenar la avanzada china.

El Ford Fiesta vuelve. Y no sólo eso: tal vez sea uno de los movimientos más fuertes que depare la industria automotriz global para los próximos años. Tras varios años fuera de los mercados, el histórico modelo del óvalo está a punto de reaparecer a partir de una alianza clave con Renault , para recuperar terreno frente al avance de las marcas chinas, especialmente en el segmento de autos accesibles y electrificados.

Durante décadas, este modelo fue uno de los compactos más exitosos a nivel mundial , con fuerte presencia en Europa y América Latina. En Argentina, por ejemplo, fue el primer auto de gran cantidad de familias, desde los años 80 hasta entrados los 2000. Sin embargo, el cambio de estrategia de Ford hacia los SUV y pickups dejó un vacío en el segmento de autos chicos que ahora parecen decididas a ocupar las marcas chinas.

Este nuevo escenario disparó la sociedad entre Ford y Renault, bajo la cual compartirán plataformas, tecnología y costos de desarrollo. Esta alianza apunta a hacer viable el regreso de modelos compactos como el Ford Fiesta, adaptados a las exigencias actuales del mercado, donde las normativas ambientales y la competencia de fabricantes chinos obligan a innovar rápidamente y con estructuras más eficientes.

El retorno del Ford Fiesta se dará en un contexto donde las automotrices tradicionales buscan defender su posición frente al crecimiento de marcas como BYD y otras firmas asiáticas. Estas compañías vienen ganando terreno con autos eléctricos más baratos, lo que obliga a gigantes históricos como Ford a replantear su oferta en los segmentos más populares.

Por eso, el regreso del Ford Fiesta no solo responde a la nostalgia o a la demanda de un modelo querido, sino a una estrategia global para competir en una nueva etapa de la industria, donde la electrificación y la eficiencia son protagonistas.

Ford Fiesta: cómo será el modelo que vuelve con Renault

El nuevo Ford Fiesta se desarrollará sobre una plataforma compartida con Renault, lo que permitirá reducir costos y acelerar los tiempos de producción. Este tipo de cooperación, habitual en la industria, en este caso tiene un objetivo claro: ofrecer un producto competitivo frente a los modelos chinos que ya dominan el segmento más accesible.

Todo indica que el futuro Ford Fiesta tendrá versiones híbridas y eléctricas, alineándose con las exigencias del mercado europeo, donde las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas.

Ford Fiesta (1) El último Ford Fiesta que se vendió en Europa.

Aunque todavía no hay imágenes oficiales definitivas, se espera que el Ford Fiesta mantenga su esencia de compacto urbano, pero con una estética más moderna, tecnológica y alineada con el lenguaje actual de Ford.

El Ford Fiesta como parte de una estrategia más amplia

El regreso del Ford Fiesta forma parte de una estrategia global de Ford que incluye el desarrollo de nuevos modelos electrificados. En ese contexto, también se habla de otros proyectos, como un mini Bronco y nuevas versiones híbridas y eléctricas de modelos ya conocidos.

La alianza con Renault, en este sentido, no solo permite compartir tecnología, sino también dividir riesgos en un contexto económico desafiante. La inversión en electrificación es enorme, y asociarse con otro fabricante facilita el camino para lanzar productos competitivos en menor tiempo.

Renault 5 Renault 5

Renault ya avanzó con la reedición de dos modelos emblemáticos, como el R5 y R4 en clave eléctrica, y el nuevo Twingo también va por ese camino. Eso es lo que Ford pretende aprovechar, a partir de la utilización de la plataforma Ampr EV que utilizan todos ellos.

La estrategia de Ford apunta a reconectar con el público europeo, en donde perdió terreno desde que discontinuó autos como el Focus y el Fiesta. Por ello, buscará hacer pie nuevamente en el viejo continente con la “Euro Bronco” que se fabricará en Valencia (España) a partir de 2028 y con otros dos crossovers con plataformas multienergía que llegarán antes de 2029: uno reemplazará al actual Puma con motor naftero, y el otro tomará el lugar del Kuga.