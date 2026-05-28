La marca china que más vende en Argentina lanzará tres nuevos modelos: cuáles son y qué traen

Una de las automotrices líderes en electrificación en todo el mundo ampliará su gama local.

La avanzada de BYD en el mercado local no se detiene. La automotriz, una de las marcas más fuertes del mundo en vehículos electrificados y la firma china más vendida de Argentina , profundiza su estrategia en el país con nuevos lanzamientos de acá a fin de año.

El crecimiento de BYD en Argentina se sostiene en tres pilares clave: tecnología eléctrica e híbrida, precios competitivos y una oferta cada vez más variada . Esto le permitió posicionarse como referente en materia de electrificación en el país, a pesar de que todavía existen grandes falencias en infraestructura.

Ahora (según consigna el arodarpost.com.ar) la marca ya tiene definido su próximos paso: sumar nuevos modelos para ampliar su gama y poder abarcar a más usuarios.

Actualmente, BYD vende en Argentina varios modelos electrificados. Su portafolio está compuesto por el BYD Dolphin Mini, un citycar 100% eléctrico; el BYD Yuan Pro, un SUV compacto eléctrico; y el BYD Song Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable que combina motor naftero y eléctrico. Además, la marca ya sumó el BYD ATTO 2 DM-i, otro SUV híbrido enchufable, y comenzó la comercialización de la BYD Shark, su pickup mediana electrificada con la que busca meterse en uno de los segmentos más fuertes de Argentina.

BYD Leopard T3 BYD Leopard T3. BYD

En abril, el gigante chino siguió creciendo en ventas: luego de haber ingresado al top 10 en marzo, ese mes subió un puesto y se ubicó noveno, superando a Jeep y acercándose a Citroën. Y en el acumulado anual, tras el primer cuatrimestre, BYD ya está 11º, con 4.789 patentamientos.

BYD lanzará nuevos modelos en Argentina: cuáles son y qué traen

El BYD Song Plus (también denominado Seal U) será uno de los modelos destacados de la nueva ofensiva de la marca en Argentina. Se trata de un SUV mediano híbrido enchufable, con gran espacio interior y mucha tecnología. Utiliza la plataforma DM-i de BYD, que combina un motor naftero con uno eléctrico para lograr bajo consumo y buena autonomía. Este SUV busca competir directamente con modelos como el Toyota Corolla Cross o Ford Territory.

BYD Song Plus BYD Song Plus. BYD

Por su parte, el BYD King llegará para competir en el segmento de los sedanes medianos híbridos, donde apunta directamente a modelos como el Toyota Corolla. Este vehículo se destaca por ser híbrido enchufable con posibilidad de circular en modo 100% eléctrico, algo poco habitual en su categoría. Además, promete una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros y consumos muy bajos gracias a la tecnología DM-i de BYD.

BYD King BYD King. BYD

El más impactante de los próximos lanzamientos será el BYD Leopard, un SUV de gran tamaño y estética todoterreno que forma parte de la línea más premium y aventurera de la automotriz china. Este modelo apuesta por un diseño robusto, capacidades off-road y mecánicas electrificadas de alto rendimiento. En mercados internacionales, el Leopard se posiciona como rival de vehículos como el Land Rover Defender, combinando lujo, tecnología y prestaciones fuera del asfalto. En Argentina competirá contra Toyota SW4 y Ford Everest, entre otros.

BYD Leopard T5 BYD Leopard T5. BYD

La estrategia de BYD para crecer en Argentina

La marca busca consolidar una oferta completa de autos electrificados, que incluya tanto híbridos como eléctricos puros.

Uno de los pilares de esta estrategia es la relación precio-producto, donde BYD intenta posicionarse con valores competitivos frente a marcas tradicionales. A esto se suma el beneficio de algunos modelos electrificados que pueden ingresar al país con condiciones impositivas más favorables.

Otro factor clave es la tecnología propia, especialmente en baterías. La compañía es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, lo que le permite ofrecer soluciones con mayor autonomía, seguridad y vida útil frente a otros competidores.

Además, BYD avanza con una expansión de su red comercial y de servicios, un punto fundamental para ganar confianza entre los usuarios. En un mercado donde la posventa sigue siendo determinante, este aspecto puede marcar la diferencia.