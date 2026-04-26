ACIPAN asumió cargo importante en la Cámara Argentina de Comercio

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén sumó peso en la conducción nacional.

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) alcanzó un nuevo posicionamiento institucional a nivel país; su vicepresidente, Edgardo Phielipp, fue designado como tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), una de las organizaciones empresariales más influyentes de Argentina.

La designación se concretó durante la Asamblea General Ordinaria de la CAC , que se desarrolló este miércoles 22. En el encuentro se renovó parcialmente el Consejo Directivo y se definió la nueva Mesa Ejecutiva que conducirá la entidad, presidida por Natalio Mario Grinman.

El acceso de Phielipp a la Tesorería no es un dato menor. Se trata de un cargo nacional estratégico dentro de una institución que integra el denominado “Grupo de los Seis”, espacio que nuclea a las principales entidades empresarias del país.

Esta designación consolida la presencia de ACIPAN en ámbitos clave de decisión y fortalece la representación del interior productivo en debates vinculados al comercio, los servicios, la inversión y el empleo formal.

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Desde la entidad destacaron que este paso refuerza la voz regional en la construcción de políticas públicas, en un contexto donde el sector privado busca reglas claras y previsibilidad para crecer.

La nueva conducción de la CAC

Tras las nuevas designaciones, la Mesa Ejecutiva 2026 de la CAC quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman); Vicepresidente I: Eduardo Eurnekian (Corporación América); Vicepresidente II: Guillermo Dietrich (Dietrich SA); Vicepresidente III: Alberto Grimoldi (Grimoldi SA); Secretario: Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina); Tesorero: Edgardo Phielipp (ACIPAN); Prosecretaria: Bettina Bulgheroni (Samconsult S.A.); Protesorera: María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud SA); Prosecretario II: Rodrigo Pérez Graziano (Peugeot Citröen Argentina SA); Protesorero II: Martín Cabrales (Cabrales SA); Vocales: Federico Braun (Asociación de Supermercados Unidos); Jorge Luis Di Fiori (Di Fiori y Cía. SA) y Artin Kalpakian (Kalpakian Hnos. SA).

En el marco de la asunción, desde la CAC remarcaron la importancia del sector. Su presidente subrayó que “el comercio y los servicios son motores fundamentales de la actividad y el empleo en la Argentina”, una definición que marca el rumbo de la nueva conducción.

En ese escenario, desde ACIPAN ratificaron su compromiso de aportar una mirada federal y productiva, orientada a promover la inversión, la formalidad y el desarrollo económico sostenible.

La llegada de Phielipp a la Tesorería de la CAC no solo representa un logro institucional, sino también un avance significativo para posicionar al Alto Valle y a la Patagonia en la agenda empresarial nacional.

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La CAC representa desde 1924 al sector Comercio y Servicios de la Argentina. Actualmente nuclea a numerosas entidades sectoriales y territoriales, como así también a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país. Integra el denominado Grupo de los Seis –conjunto de instituciones gremiales empresarias de cúpula– y cuenta con una sólida proyección internacional y una vasta labor en materia educativa con un Instituto Privado y la Universidad CAECE.