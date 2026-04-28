Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los SUV compactos más elegidos del mercado argentino y mantiene presencia dentro del grupo principal del segmento.

El Volkswagen T-Cross es uno de los pilares de la oferta SUV de la marca en Argentina desde su lanzamiento en 2019. Ubicado estratégicamente entre Nivus y Taos dentro de la gama Volkswagen, se consolidó como una de las propuestas más equilibradas del segmento por su habitabilidad interior, posición de manejo elevada y equipamiento de seguridad. ¿Cuál es su valor en abril 2026?

Importado desde Brasil, el T-Cross mantiene una presencia estable en el mercado local, incluso en un contexto de creciente competencia dentro del segmento donde han entrado muchas propuestas de marcas chinas . Su propuesta combina motores turbo, buen nivel tecnológico y una gama escalonada que permite cubrir distintos perfiles de usuario.

Además, tras su última actualización regional y la incorporación de la versión Extreme, el Volkswagen T-Cross reforzó su posicionamiento dentro del segmento B-SUV con mejoras en tecnología, conectividad y asistencias a la conducción, manteniéndose competitivo frente a rivales como Chevrolet Tracker, Peugeot 2008, Nissan Kicks y Jeep Renegade.

Volkswagen T-Cross: así son sus patentamientos en 2026

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en marzo de 2026 se vendieron 554 unidades de Volkswagen T-Cross, una cifra que lo coloca en el Top-15 de los SUV más patentandos del mes.

En lo que respecta al primer trimestre (enero-marzo) este SUV de General Motors también matiene buenos niveles de pantemientos. Los números se detallan a continuación.

Ránking; los SUV vehículos más patentados de Argentina en 2026

Ford Territory – 5.808 unidades Volkswagen Tera – 4.784 Chevrolet Tracker – 4.233 Peugeot 2008 – 3.680 Toyota Corolla Cross – 3.116 Volkswagen Taos – 3.028 Renault Kardian – 2.130 BAIC BJ30 – 2.093 Volkswagen Nivus – 2.148 Volkswagen T-Cross – 2.031

Volkswagen T-Cross (1) Volkswagen T-Cross, cuál es su valor en abril 2026. Volkswagen

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen T-Cross: ficha ténica y modelos

El Volkswagen T-Cross se comercializa en Argentina con dos configuraciones mecánicas turboalimentadas.

La versión Trendline 170 TSI incorpora un motor 1.0 turbo de 101 CV con caja manual de cinco marchas, mientras que el resto de la gama utiliza el motor 1.0 TSI de 116 CV, asociado a una transmisión automática.

Toda la gama incluye de serie:

Seis airbags

Control electrónico de estabilidad

Frenos ABS

Asistente de arranque en pendiente

Anclajes ISOFIX

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Este conjunto de seguridad, sumado al desempeño estructural del modelo, le permitió obtener cinco estrellas en Latin NCAP, posicionándolo como uno de los SUV compactos más seguros del segmento.

Volkswagen T-Cross panoramica Volkswagen T-Cross Volkswagen

La gama del Volkswagen T-Cross en Argentina se organiza en cinco versiones que se detallan a continuación:

T-Cross Trendline 170 TSI MT : Llantas de 16”, tablero digital de 8”, multimedia VW Play, control de velocidad crucero, sensores traseros, volante en cuero, control de presión de neumáticos, AEB con detección de peatones T-Cross Trendline 200 TSI AT : Motor 116 CV con caja automática, faros LED, ópticas traseras renovadas, levas al volante, seis parlantes, puertos USB-C traseros, apoyabrazos central T-Cross Comfortline 200 TSI AT : Llantas de 17”, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico, climatizador automático, tapizados ecológicos, frenos a disco en las cuatro ruedas T-Cross Highline 200 TSI AT : Tablero digital de 10”, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada, luz ambiental interior T-Cross Extreme 200 TSI AT : Estética exclusiva Extreme, techo bitono, neumáticos Seal Inside, detalles exteriores específicos, VW Connect, control de crucero adaptativo (ACC), AEB de serie

Volkswagen T-Cross 0 km: precios actualizados en abril 2026

Durante abril de 2026 no se registran modificaciones en los valores oficiales respecto del mes anterior. Los precios vigentes del Volkswagen T-Cross en Argentina en abril 2026 son: