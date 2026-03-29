Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es uno de los SUV compactos más elegidos de Argentina y continúa dentro del lote principal del segmento. Cómo quedaron sus precios este mes.

El Volkswagen T-Cross , lanzado en junio de 2019 y próximo a cumplir siete años en el mercado argentino, es uno de los pilares de la oferta SUV de la marca: con una propuesta orientada al uso familiar, buen nivel de seguridad y equipamiento, mantiene su presencia dentro de un segmento cada vez más competitivo. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

Ubicado entre Nivus y Taos , el T-Cross apunta a usuarios que bucan mayor habitabilidad interior, posición de manejo elevada y versatilidad para el uso cotidiano. Estas características lo mantienen como una de las alternativas más equilibradas dentro del segmento B-SUV.

Desde su actualización regional más reciente , el modelo reforzó su equipamiento tecnológico y de seguridad, lo que le permitió seguir compitiendo frente a rivales directos como Chevrolet Tracker , Nissan Kicks y Jeep Renegade, entre otros.

Volkswagen T-Cross: cómo fueron sus patentamientos en febrero 2026

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen T-Cross registró 596 unidades patentadas en febrero de 2026, manteniéndose dentro del grupo de los SUV más vendidos del país.

El ranking de los 10 SUV más patentados en Argentina en febrero de 2026 fue el siguiente:

Ford Territory – 1.550 unidades

Volkswagen Tera – 1.333

Chevrolet Tracker – 1.082

Volkswagen Nivus – 1.018

Peugeot 2008 – 967

Toyota Corolla Cross – 869

Volkswagen Taos – 779

Toyota Yaris Cross – 739

Volkswagen T-Cross – 596

Renault Kardian – 500

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Volkswagen T-Cross: cuáles son sus versiones en Argentina

El Volkswagen T-Cross se comercializa en Argentina con cinco versiones, todas con motores turbo y un paquete de seguridad de base muy completo. De serie, toda la gama incorpora seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia al arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

VW T-Cross Extreme Volkswagen T-Cross Extreme, la versión tope de gama. Volkswagen

A esto se suma una estructura con muy buen desempeño en impactos y la presencia del frenado autónomo de emergencia (AEB) incluso desde versiones de entrada, algo poco habitual en el segmento B-SUV. Este conjunto le permitió alcanzar la calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, consolidando su perfil como uno de los SUV compactos más seguros del mercado. Las versiones disponibles se destacan a continuación.

T-Cross Trendline 170 TSI MT

Motor 1.0 turbo de 101 CV con caja manual de cinco marchas -el mismo que equipa Volkswagen Polo- Incluye llantas de 16”, tablero digital de 8”, pantalla VW Play, control de velocidad crucero, sensores traseros, volante en cuero, control de presión de neumáticos y AEB con detección de peatones.

T-Cross Trendline 200 TSI AT

Suma el motor 1.0 TSI de 116 CV con caja automática CVT. Agrega levas al volante, seis parlantes, puertos USB-C traseros, apoyabrazos central y mejoras estéticas con faros LED y ópticas traseras renovadas.

T-Cross Comfortline 200 TSI AT

Apunta a un mayor confort: llantas de 17”, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico, climatizador automático, tapizados ecológicos y frenos a disco en las cuatro ruedas.

T-Cross Highline 200 TSI AT

Eleva el nivel tecnológico con tablero digital de 10”, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada y luz ambiental interior.

T-Cross Extreme 200 TSI AT (MY26)

La versión tope de gama suma estética exclusiva, tapizados “Extreme”, neumáticos Seal Inside, techo bitono, detalles en negro/naranja, VW Connect, control de crucero adaptativo (ACC) y AEB de serie.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en marzo 2026

No se registraron ajustes este mes y estos son los precios oficiales actualizados del Volkswagen T-Cross en marzo 2026 en Argentina: