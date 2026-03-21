Efecto dominó: los 8 modelos de Fiat, Peugeot y Volkswagen que bajaron de precio

Se trata de vehículos que si bien no estaban alcanzados por el impuesto a lujo, quedaban caros frente a los premium que ya no pagan impuesto interno.

El mercado de los 0 km suma este mes un nuevo capítulo en la pelea por los precios: tras la eliminación el impuesto la lujo, Fiat , Peugeot y Volkswagen movieron sus listas a pesar de que algunos modelos no estaban alcanzados por ese tributo. La eliminación del impuesto interno para los autos 0 km que valen más de $100 millones, no sólo generó rebajas en las marcas premium, sino que también generó un efecto dominó en modelos que se encuentran en la franja inmediata inferior.

Fiat , Peugeot y Volkswagen reacomodaron entonces algunos vehículos estratégicos de sus catálogos, con recortes que en algunos casos superaron los $10 millones.

En el caso de Fiat , el movimiento abarcó a un SUV híbrido y a una pickup mediana. En Peugeot , el ajuste llegó a tres modelos importados que apuntan al segmento más alto de la marca. Y en Volkswagen alcanzó a dos versiones del Tiguan y al Vento GLI, modelos que quedaron desfasados frente al nuevo tablero de precios.

Fiat, Peugeot y Volkswagen: cuáles son los 8 modelos que bajaron de precio

En Fiat, uno de los movimientos más fuertes fue el del Fiat 600 Hybrid, que pasó de $49.340.000 a $39.950.000. La rebaja fue de casi $10 millones, un recorte muy fuerte para un modelo que no estaba alcanzado por el impuesto interno, pero que tuvo que reposicionarse por el “efecto derrame”.

Fiat 600 Hybrid Fiat 600 Hybrid. Stellantis

El otro caso relevante de Fiat fue la Titano Endurance 4x2 manual, la versión de entrada de gama de la pickup mediana nacional. Su precio bajó de $50.230.000 a $39.900.000, una reducción cercana al 20%. Con este movimiento, la marca corrigió el valor de un producto clave para competir entre las pickups medianas.

Fiat Titano Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

En Peugeot, las bajas alcanzaron a tres modelos importados que pertenecen a la franja superior de su portafolio. El Peugeot 3008 GT pasó de $77.940.000 a $66.249.000, con una rebaja de $11.691.000. El Peugeot 5008 GT, por su parte, bajó de $82.230.000 a $70.717.800, mientras que el Peugeot 408 GT pasó de $74.650.000 a $64.945.500.

peugeot 3008 1

La revisión de precios de Volkswagen se concentró en tres productos que habían quedado expuestos frente al nuevo escenario. El Vento GLI bajó un 7% y pasó de $77.818.800 a $72.746.050. Se trata de uno de los modelos más emblemáticos de la marca entre los sedanes, donde cada vez más el precio es clave para mantenerlos atractivos.

A eso se sumaron las dos versiones del SUV mediano de la marca alemana: el Volkswagen Tiguan Life 250TSI pasó de $84.320.800 a $77.574.100, mientras que el Volkswagen Tiguan R-Line 250TSI bajó de $88.748.800 a $81.647.800. En ambos casos, el ajuste fue del 9%, una baja que dejó más alineado al Tiguan dentro de la oferta de Volkswagen en el país.

Nuevo Volkswagen Tiguan Nuevo Volkswagen Tiguan. Volkswagen

Más allá de estos siete modelos, la marca alemana también aplicó bajas en toda la gama de Amarok, con reducciones de entre 5% y 6%, y volvió a los valores de febrero.

Amarok Trendline TDI MT 4x2 : de $58.255.550 a $54.980.250

: de $58.255.550 a $54.980.250 Amarok Trendline TDI MT 4x4 : de $67.471.800 a $63.653.650

: de $67.471.800 a $63.653.650 Amarok Comfortline TDI MT 4x2 : de $64.638.750 a $60.969.000

: de $64.638.750 a $60.969.000 Amarok Comfortline TDI AT 4x2 : de $70.562.650 a $66.629.600

: de $70.562.650 a $66.629.600 Amarok Highline TDI MT 4x2 : de $71.498.850 a $67.471.000

: de $71.498.850 a $67.471.000 Amarok Highline TDI AT 4x2 : de $78.478.350 a $74.071.550

: de $78.478.350 a $74.071.550 Amarok Comfortline V6 AT 4x4 : de $83.783.950 a $79.179.500

: de $83.783.950 a $79.179.500 Amarok Highline V6 AT 4x4 : de $98.226.250 a $92.857.600

: de $98.226.250 a $92.857.600 Amarok Extreme V6 AT 4x4 : de $104.830.350 a $99.096.300

: de $104.830.350 a $99.096.300 Amarok Hero V6 AT 4x4 : de $104.830.350 a $99.096.300

: de $104.830.350 a $99.096.300 Amarok Black Style V6 AT 4x4: de $105.156.800 a $99.370.900

La baja de precios en Fiat, Peugeot y Volkswagen no solo reconfigura el mapa comercial de marzo, sino que podría generar más movimientos en abril.