Cuánto sale un Volkswagen Nivus con valor actualizado en abril 2026

Se trata de un SUV que ofrece un estilo distinto con su silueta crossover. Qué trae en tecnología y seguridad, sus fuertes.

El Volkswagen Nivus es la puerta de entrada a la gama SUV de la marca alemana en Argentina: se destaca por su silueta crossover y una estética que combina un diseño coupé con un despliegue tecnológico de vanguardia. Gracias a su propuesta de dos tipos de mecánicas turbonafteras eficientes, este modelo aparece como una gran opción para moverse en ciudad con comodidad y también tiene un buen rendimiento en ruta. ¿Cómo se posiciona en el mercado local durante este primer tramo de 2026?

Dentro del competitivo universo de los SUV compactos, el Nivus se ubica estratégicamente como el nexo entre la versatilidad del T-Cross y la robustez del Taos . Su impronta netamente urbana y su silueta de líneas aerodinámicas lo convierten en el referente aspiracional para quienes buscan un modelo con ciertos detalles deportivos.

Además, su habitabilidad no se ve comprometida por el remate visual del techo: los 415 litros de capacidad de carga lo sitúan incluso por encima de varios competidores directos. A esto se suma el ecosistema digital VW Play, que junto con las funciones de conectividad remota en las versiones más equipadas, transforma la experiencia de manejo en un entorno totalmente integrado.

Volkswagen Nivus: así son sus patentamientos en 2026

Durante marzo de 2026, el Volkswagen Nivus registró 488 patentamientos en el mercado argentino, manteniéndose dentro del lote de los SUV con presencia sostenida dentro del segmento. según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En lo que respecta a los patentamientos anuales, Volkswagen Nivus también ocupa un lugar central.

Ranking patentamientos SUV: acumulado primer trimestre 2026 (enero-marzo) en Argentina

Ford Territory — 5.808 unidades Volkswagen Tera — 4.784 Chevrolet Tracker — 4.233 Peugeot 2008 — 3.680 Toyota Corolla Cross — 3.116 Volkswagen Taos — 3.028 Volkswagen Nivus — 2.148 Renault Kardian — 2.130 BAIC BJ30 — 2.093 Jeep Renegade — 1.544

VW Nivus Volkswagen un SUV con estética crossover. VW Argentina

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen Nivus: ficha técnica y modelos

El Volkswagen Nivus se comercializa en Argentina con dos motorizaciones turbo de tres cilindros: el 170 TSI, que también utiliza el VW Tera y desarrolla 101 CV y se asocia a una caja manual de cinco marchas, y el 200 TSI, con 116 CV y 200 Nm de torque, combinado con una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades con levas al volante. Esta oferta mecánica se integra a una gama compuesta por cinco versiones, con distintos niveles de equipamiento.

En materia de diseño, el Nivus se distingue dentro del segmento B-SUV por su silueta tipo coupé y una estética más moderna que la de varios de sus rivales. El restyling sumó faros VW LED, parrilla con tira luminosa, ópticas traseras unidas por una barra LED y llantas de 16 o 17 pulgadas, según versión. En el interior, la propuesta se completa con una pantalla multimedia de 10 pulgadas integrada al tablero y un instrumental digital de 8” o 10,25”.

Volkswagen Nivus El Volkswagen Nivus se destaca por tener una posición de manejo cómoda Volkswagen

Desde la versión de entrada agama, el modelo ofrece un estándar de seguridad completo, con seis airbags, control de estabilidad (ESP) y tracción, además de diversas asistencias a la conducción. A esto se suma el sistema Mi VW Connect, disponible en las versiones Comfortline, Highline y Outfit, que permite gestionar distintas funciones del vehículo desde el celular, como la ubicación en tiempo real, el bloqueo remoto y el monitoreo del estado general del auto.

Las cinco versiones de Volkswagen Nivus que se comercializan en la Argentina son las siguientes:

Nivus 170TSI MT : puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo

: puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo Nivus Trendline 200TSI AT : combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico.

: combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico. Nivus Comfortline 200TSI AT : Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales.

: Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales. Nivus Highline 200TSI AT : Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos.

: Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos. Nivus Outfit 200TSI AT: Tope de gama con estética diferenciada y equipamiento más sofisticado.

Cuánto sale un Volkswagen Nivus en abril 2026

En el úktimo mes no hubo aumentos de la terminal y estos son los precios de lista actualizados a abril 2026 del Volkswagen Nivus en Argentina: