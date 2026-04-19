Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los SUV medianos más vendidos del país y se mantiene dentro del Top 10 anual del segmento.

El Volkswagen Taos es uno de los SUV compactos más buscados de Argentina: tiene un buen espacio interior, tecnología moderna, confort y una motorización turbonaftera que le permite combinar eficiciencia con prestaciones equilibradas para el uso urbano y viajes más largos en ruta. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Este SUV de la marca alemana se posiciona por encima de su hermano menor, el T-Cross . y atraviesa un momento de estabilidad comercial en el mercado argentino. Luego de haber pasado de la producción nacional en General Pacheco a importarse desde México, mantuvo su volumen dentro del segmento C y continúa entre los modelos más patentados del año, compitiendo contra rivales fuertes como Ford Territory , por citar un ejemplo.

Además, el Taos es uno de los vehículos más seguros de Argentina: cuenta con el aval de haber obtenido una calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, un atributo especialmente valorado por el público familiar que prioriza seguridad activa y pasiva en este tipo de vehículos.

Volkswagen Taos: cómo le fue en los patentamientos de marzo 2026

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Taos patentó 1.173 unidades en marzo de 2026, manteniéndose dentro del grupo de los SUV más elegidos del país. En lo que respecta a los patentamientos del año, también ocupa un lugar de privilegio.

Ranking patentamientos SUV en Argentina primer trimestre 2026 (enero-marzo):

Ford Territory – 5.808 unidades Volkswagen Tera – 4.784 Chevrolet Tracker – 4.233 Peugeot 2008 – 3.680 Toyota Corolla Cross – 3.116 Volkswagen Taos – 3.028 Renault Kardian – 2.130 BAIC BJ30 – 2.093 Jeep Renegade – 1.544 Toyota Yaris Cross – 1.220 Taos header Volkswagen Taos, cuál es su valor en abril 2026. Volkswagen

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica

Volkswagen Taos es un SUV del segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021 y recibió su última actualización de gama durante 2024.

Hasta junio de 2025 se produjo en la planta de General Pacheco, pero actualmente se importa desde México, luego de que Volkswagen destinara esa línea de producción al desarrollo de la nueva generación de la Amarok.

Taos Volkswagen Taos. Volkswagen

En términos técnicos, ofrece la siguiente motorización:

Motor 1.4 TSI turbonaftero

Potencia: 150 CV

Torque: 250 Nm

Caja automática de seis velocidades

Tracción delantera

La gama de VW Taos está compuesta por tres versiones en Argentina que se detallan a continuación

Taos Comfortline 250 TSI AT

Incluye llantas de 18”, ópticas full LED, seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y sistema multimedia VW Play con conectividad inalámbrica.

Taos Highline 250 TSI AT

Suma llantas de 19”, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y estacionamiento automático.

Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT

Mantiene el equipamiento de la Highline, pero agrega detalles estéticos exclusivos como techo y espejos en negro.

Cuánto sale un Volkswagen Taos en abril 2026

Durante marzo, Volkswagen decidió mantener sin cambios los valores respecto a marzo, en consecuencia, los precios actualizados de Volkswagen Taos en abril 2026 en Argentina son: