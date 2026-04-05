Repuntó la venta de autos 0km en Neuquén en marzo y un modelo volvió a liderar el ranking

La venta de autos 0km en Neuquén registró una suba durante marzo, según lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , donde se compararon los patentamientos contra igual mes pero del año pasado.

En la provincia salieron a la calle 1.365 vehículos, lo que implicó un aumento del 14 por ciento respecto a marzo 2025 (1.197 unidades). No obstante, en el acumulado del año Neuquén se mostró en el lote de las jurisdicciones a la baja (-6,8%), aunque con caídas menos pronunciadas que otras jurisdicciones patagónicas como Santa Cruz (-36%) o Tierra del Fuego (-18%). La excepción de la región fue Río Negro, que mostró una suba del 9,6%.

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante marzo de 2026 ascendió a 48.972 unidades, lo que representó una suba del 1,2% interanual, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 48.389. unidades. Si la comparación es contra febrero, se observa una suba del 16,5% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 42.027 unidades.

Peugeot 208

Mercado

"Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”, indicó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Una vez más, insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando. Desde la cadena de valor estamos trabajando en ello y mantenemos las previsiones de que el 2026 será con crecimiento", señaló.

Marcas

Toyota confirmó su recuperación como marca al quedar como el fabricante que más vehículos patentó en el mes, con 6.696 unidades. En segundo lugar quedó el líder anterior, Volkswagen, que en los días finales del mes se acercó suficientemente como para mantenerse como la marca que lidera las ventas en el acumulado de los tres primeros meses del año. El volumen de la marca de origen alemán fue de 6.031 vehículos, y en la suma de enero a marzo es de 21.768, mientras que Toyota quedó con 19.219.

Fiat quedó tercera en marzo con 5.435 autos, lo que le permite también mantener ese mismo puesto al sumar los tres meses registrados con 19.091, una cifra muy próxima al valor acumulado por Toyota. Cuarta quedó Chevrolet, confirmando el excelente desempeño de marzo, con 4.067 patentamientos, delante de Renault y Ford, que prácticamente empataron con la marca francesa delante por solo 11 unidades, ya que totalizaron 3.892 y 3.881 respectivamente.

Toyota Yaris Cross vs Peugeot 2008 Toyota / Stellantis

Modelos

Entre los modelos más vendidos, el Peugeot 208 logró desplazar a la pick-up Toyota Hilux de la cima con 2.245 contra 2.194 unidades. Tercero quedó el Fiat Cronos con 1.760 autos, cuarta la pick-up Ford Ranger, que logró superar al Ford Territory por primera vez en el año, con 1.629, y quinto fue el Chevrolet Onix, el “motor” de las ventas de General Motors este mes con 1.415 patentamientos.

Entre el sexto y décimo puestos se encuentran los SUV de mayor demanda, con el Ford Territory como el más vendido a pesar de pertenecer al segmento C, alcanzando los 1.380 autos, seguido por dos modelos B-SUV como son el Volkswagen Tera y el Chevrolet Tracker, con 1.251 y 1.233 unidades cada uno. Ambos se distanciaron levemente del gran rival del mes, el nuevo Toyota Yaris Cross, que quedó en el puesto 12 absoluto en su primer mes de ventas en Argentina con 1.165 autos.

En medio de esta lucha de los SUV compactos quedaron la pick-up Volkswagen Amarok con 1.182 patentamientos, el Volkswagen Taos, segundo C-SUV con más ventas al lograr 1.173 ventas, y el Renault Kwid, el auto más barato del mercado argentino, que alcanzó las 1.165 unidades.