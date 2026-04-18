Geología y nuevos paseos: Caviahue suma atractivos a su oferta turística

La actividad es ofrecida por dos especialistas que llegaron al lugar de visita y decidieron apostar con su emprendimiento. En qué consiste la propuesta a los visitantes.

En una de las joyas turísticas de la cordillera neuquina, donde el paisaje habla en lenguajes milenarios, agua y tiempo, Esther Medina y Flavio Duplatt encontraron mucho más que un destino: encontraron su lugar en el mundo. Hoy, al frente de Geoexperiencias Caviahue , invitan a descubrir la región desde una mirada distinta, donde cada sendero es una historia y cada roca, un capítulo vivo de la Tierra.

Todo comenzó en 2021, casi por casualidad. De regreso de un viaje por Sudamérica en motorhome, decidieron desviarse para conocer Caviahue-Copahue . La idea era quedarse apenas tres días. Pero bastó una mirada para que ese plan cambiara para siempre. La fuerza del paisaje, la tranquilidad del entorno y una geología que sorprende a cada paso los atrapó sin retorno.

Esther reside en el país hace muchos años, es española y licenciada en Geología y diplomada en Geoturismo. Y Flavio, oriundo de Chubut, es el primer prestador turístico en la actividad de geoturismo de la provincia.

Destino no imaginado

Con formación en el ámbito petrolero, nunca imaginaron dedicarse al turismo. Sin embargo, el potencial del territorio los impulsó a transformar su conocimiento en una propuesta única: compartir el paisaje desde la ciencia, pero también desde la emoción. Así nacieron sus geoexperiencias, recorridos donde no solo se observa, sino que se comprende y se siente.

El escenario no podría ser más impactante. Bosques milenarios de araucarias, cascadas de aguas ácidas, un lago que cambia de color y la presencia imponente del volcán Copahue -el más activo del país- conforman un entorno que invita a la contemplación y al asombro. Cada estación ofrece su propia postal: la primavera, con el deshielo que potencia saltos y cascadas; y el otoño, con los ñires teñidos de colores cálidos que transforman el paisaje.

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Pero más allá de lo visual, la propuesta de Geoexperiencias Caviahue busca ir un paso más allá. “No se trata solo de sacar una foto, sino de entender lo que se está viendo”, explican. En cada salida, los visitantes son invitados a tocar las rocas, escuchar los sonidos del entorno, percibir aromas y hasta saborear frutos locales. Una experiencia sensorial completa que conecta con la esencia del lugar.

Hospitalidad y flexibilidad

El vínculo cercano, la hospitalidad y la flexibilidad son algunos de los aspectos más valorados por quienes los eligen. Con grupos reducidos y salidas personalizadas, Esther y Flavio priorizan el disfrute sin apuros y el respeto por el entorno. Mate de por medio, entre anécdotas y descubrimientos, el tiempo parece detenerse.

El crecimiento del emprendimiento también refleja un cambio en el perfil del turista. Tras la pandemia, aseguran, hay una búsqueda más profunda: experiencias auténticas, contacto con la naturaleza y una conexión real con el territorio. En ese sentido, su propuesta se alinea con una tendencia que llegó para quedarse.

Aunque el proyecto es llevado adelante por ellos dos, su impacto se expande a través de una lógica de trabajo colaborativo. Recomiendan prestadores locales, promueven productos regionales y fortalecen una economía circular que beneficia a toda la comunidad.

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Además, destacan el acompañamiento indirecto del Estado provincial a través de capacitaciones y programas como Viaja Neuquén, así como las mejoras en infraestructura vial que facilitan el acceso al destino y optimizan las condiciones de trabajo.

Con la mirada puesta en el futuro, sueñan con posicionar a Caviahue como un destino internacional y seguir generando conciencia sobre el cuidado del ambiente. “Nuestro mayor orgullo es que quienes nos visitan se conviertan en embajadores de este lugar”, aseguran.

En una provincia que apuesta a diversificar su matriz productiva, el turismo se consolida como una actividad en crecimiento. Y en ese camino, historias como la de Esther y Flavio demuestran que emprender desde la pasión, el conocimiento y el respeto por la naturaleza no solo es posible, sino también profundamente transformador.

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Qué actividades ofrecen

Esther y Flavio realizan salidas y recorridos hacia los principales atractivos del Parque Provincial Copahue y sus alrededores, como el volcán Copahue, el Salto del Agrio, las Cascadas del Agrio, los Riscos Bayos, la Laguna Hualcupén, la Laguna y Cascada Escondida, el Puente de Piedra, el Circuito Termal Las Máquinas y Copahue, Recorrido interpretativo hasta el Hito Fronterizo con Chile y Trekking nocturnos.

Las excursiones se llevan a cabo durante la temporada primavera-verano, desde octubre hasta mayo con salidas todos los días.

Los ascensos comienzan a las 7.30, mientras que las otras travesías inician a partir de las 9, adaptando los horarios según el tipo de salida y las condiciones climáticas.

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Se trata de grupos de personas solas, en pareja, familias con hijos y adultos mayores de hasta diez personas. Un dato singular es que el diálogo entre los guías y los participantes se puede establecer en los idiomas español, inglés, francés y portugués, según la procedencia lingüística o requerimiento del cliente.

Para más información y reservas, contactarse a través del WhatsApp a los números 2281493909 y 2975146809, por Instagram en @geoturismo.caviahue o visitando el sitio www.geoturismocaviahue.com.