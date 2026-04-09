Juan José Jiménez, mecánico: "Estos dos trucos hay que hacer para ahorrar nafta con tanto aumento"

Soluciones simples que ayudan a reducir el consumo sin modificar la forma de manejar. Apuntan al mantenimiento básico del auto y a evitar errores que aumentan el gasto.

Hay dos trucos caseros que brinda un mecánico que sirven para ahorrar nafta. Foto: Freepik

Con los aumentos del combustible que se registran de forma periódica en Argentina y en el mundo -a causa de la inflación y la Guerra de Medio Oriente- cada vez más conductores están buscando maneras concretas de reducir el gasto al usar el auto. En ese contexto, un mecánico compartió dos trucos simples que pueden ayudar a ahorrar nafta sin hacer cambios complejos ni inversiones adicionales.

El especialista explicó que muchos vehículos consumen más combustible del necesario por detalles fáciles de corregir. Entre ellos aparecen dos factores muy comunes: circular con presión incorrecta en los neumáticos y transportar peso innecesario en el baúl, situaciones que obligan al motor a trabajar más.

Según señaló Juan José Jiménez en sus redes sociales, estos hábitos pueden generar un gasto adicional en cada carga de combustible , algo que hoy impacta directamente en el presupuesto mensual de quienes usan el auto todos los días como una herramienta de trabajo.

El primer truco: controlar la presión de los neumáticos

Mantener la presión correcta en los neumáticos es una de las formas más rápidas y efectivas de reducir el consumo de nafta. Cuando las ruedas están por debajo del nivel recomendado, aumenta la resistencia al rodamiento y el motor necesita más esfuerzo para mover el vehículo.

Presion neumaticos Controlar la presión de los neumáticos, un recurso clave para ahorrar nafta. Freepik

El mecánico explica que la presión suele rondar los 2,5 bares en autos, aunque siempre debe verificarse el valor específico indicado por el fabricante del vehículo para evitar contratiempos.

Además del ahorro de combustible, circular con la presión correcta mejora la estabilidad, reduce el desgaste de las cubiertas y aumenta la seguridad general del manejo, especialmente en ruta, donde los errores no suelen perdonar.

El segundo truco: reducir el peso innecesario en el auto

Otro de los consejos más simples consiste en revisar el baúl y retirar objetos que no sean necesarios. Muchas personas transportan herramientas, cajas o elementos de temporada durante meses sin advertir que ese peso extra incrementa el consumo.

Según explica Jiménez, incluso 15 kilos adicionales pueden obligar a acelerar más el vehículo para mantener la velocidad, lo que se traduce en mayor gasto de combustible en trayectos urbanos.

Eliminar ese peso innecesario mejora además la respuesta del auto y facilita la conducción en situaciones de frenado o maniobra.

Por qué estos dos cambios ayudan a gastar menos combustible

Los dos consejos comparten una misma lógica mecánica: reducir el esfuerzo que debe hacer el motor para mover el vehículo. Cuando disminuye la resistencia al avance y el peso total del auto, el consumo baja de forma directa.

Aunque parecen ajustes menores, aplicarlos de manera sostenida puede representar un ahorro visible a lo largo del mes, especialmente para quienes utilizan el auto todos los días en ciudad, donde suelen registrarse embotellamientos.

En un contexto donde el precio de la nafta sigue aumentando y es un factor clave en la economía familiar, revisar la presión de las ruedas y vaciar el baúl de objetos innecesarios se convierte en una de las formas más simples y efectivas de cuidar el bolsillo sin dejar de usar el auto.