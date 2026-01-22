Cuánto sale una Fiat Titano 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es una de las pickups más recientes del mercado: se lanzó en julio de 2025 y combina diseño moderno con producción nacional. El ajuste en su precio este mes.

La Fiat Titano fue uno de los lanzamientos más relevantes de la industria automotriz argentina en 2025. Producida en la planta de Ferreyra, Córdoba, la pickup mediana de Stellantis inició su comercialización en julio del año pasado y, desde entonces, comenzó un proceso de crecimiento gradual dentro de un segmento altamente competitivo. ¿Cuál es el precio actualizado de la Titano en enero de 2026?

A diferencia de otros productos del segmento, la estrategia de la Titano apunta a consolidarse paso a paso. La combinación de una mecánica turbodiésel moderna y una gama amplia de versiones le permitió posicionarse rápidamente como una alternativa real tanto para el uso laboral como para quienes buscan una pickup de uso mixto , con buen nivel de confort y tecnología.

En ese recorrido, la Titano se plantea afirmarse paso a paso frente a pickups ya consolidadas en el segmento, como la Fiat Toro , la Ford Maverick y la Chevrolet S10, con una estrategia comercial medida y una expansión de gama pensada para acompañar la demanda real del segmento.

Fiat Titano: cómo fue su desempeño en los patentamientos durante 2025

La Fiat Titano cerró su primer año completo en el mercado argentino con un desempeño de crecimiento gradual y sostenido. Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes al acumulado enero–noviembre de 2025, la pickup nacional registró 1.381 unidades patentadas, un número relevante para un modelo que inició su comercialización a mitad de año y que todavía se encuentra en etapa de consolidación comercial.

Con el devenir de los meses, los patentamientos de Fiat Titano fueron ganando tracción en un segmento muy disputado y que cuenta con varias propuestas interesantes, muchas de ellas también de producción nacional. Dentro del ranking general de pickups, quedó por debajo de modelos históricos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, pero logró acercarse de manera relativa -y tomando en cuenta su proyección- a otras propuestas de volumen intermedio como RAM Rampage o Chevrolet Montana.

Fiat Titano Ruta Fiat Titano, un producto integral con buen desempeño en ruta. Stellantis

De cara a 2026, con mayor conocimiento del producto y el impulso de la producción local de motores, Fiat apuesta a seguir escalando posiciones y a transformar a la Titano en un jugador cada vez más relevante dentro del universo de las pickups medianas. Para tomar como referencia, a continuación se reproduce el ranking de las pickups más patentadas en Argentina durante 2025.

Pickups más patentadas en Argentina – acumulado 2025 (enero-diciembre):

Toyota Hilux: 30.768 unidades Ford Ranger: 24.976 Volkswagen Amarok: 23.612 Fiat Strada: 7.821 Fiat Toro: 7.754 Nissan Frontier: 6.484 Chevrolet S10: 5.210 Ram Rampage: 5.255 Chevrolet Montana: 4.948 Ford Maverick: 4.311

Fiat Titano: motor, tecnología y capacidades

La Titano está equipada con el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros, que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, una cifra competitiva dentro del segmento. Este propulsor puede combinarse con caja manual de seis marchas o con transmisión automática ZF de ocho velocidades, según la versión, y ofrece configuraciones de tracción 4x2 o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial.

En materia tecnológica, incorpora tablero digital de 7 pulgadas, sistema multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, GPS offline y cámara 360° con vista 3D. La seguridad es otro de sus pilares: seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, monitoreo de presión de neumáticos y un paquete de ADAS que incluye frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

Fiat Titano Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

A nivel de capacidades, la pickup ofrece 1.020 kg de carga útil, 3.500 kg de capacidad de remolque y una de las cajas más grandes del segmento, lo que la posiciona como una herramienta sólida para trabajo pesado y uso recreativo. La gama de la Fiat Titano está compuesta por cinco configuraciones que cubren distintos perfiles de uso:

Endurance MT 4x2 / Endurance MT 4x4: versiones orientadas al trabajo y al uso cotidiano, con caja manual y equipamiento funcional.

versiones orientadas al trabajo y al uso cotidiano, con caja manual y equipamiento funcional. Freedom MT 4x4: suma mayor nivel de confort y tecnología, manteniendo transmisión manual y tracción integral.

suma mayor nivel de confort y tecnología, manteniendo transmisión manual y tracción integral. Freedom Plus AT 4x4: incorpora caja automática de ocho marchas, tracción integral y asistencias avanzadas.

incorpora caja automática de ocho marchas, tracción integral y asistencias avanzadas. Ranch AT 4x4: tope de gama, con enfoque en confort, tapizados de cuero, cámara 360° y paquete completo de ADAS.

Cuánto sale una Fiat Titano 0 km en enero 2026

Tras el último ajuste del 0.8% aplicado por Stellantis, estos son los precios oficiales de la Fiat Titano en enero de 2026: