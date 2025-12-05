Cuánto sale una Fiat Titano 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba, y es la primera camioneta de Stellantis en el país para pelear en el segmento de las pickups.

La Fiat Titano, una pickup que se desempeña bien en caminos off-road. Foto: Stellantis.

Fiat Titano es la primera camioneta producida por Stellantis en el país: se comercializa desde julio de este año y llegó para competir en un segmento fuerte como el de las pickups, dónde hay modelos con mucha historia y recorrido como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, entre otros. Poco a poco, la Titano está buscando ganarse su lugar en base a sus buenas prestaciones. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

Desde su lanzamiento comercial, la Titano mostró un crecimiento progresivo en participación del mercado, impulsada por su propuesta de tecnología, capacidad y un precio competitivo dentro de las pickups producidas en el país. La apuesta de Stellantis es clara: ofrecer una camioneta robusta, moderna y versátil que responda tanto al uso intensivo como al uso mixto urbano-ruta.

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Fiat Titano registró 236 unidades patentadas en noviembre 2025 , ubicándose dentro del grupo de pickups medianas que mantienen un volumen estable pese a la fuerte caída general del mercado.

Titano Interior Así luce el interior de la Fiat Titano que se produce en Argentina. Stellantis

Ese desempeño mensual se dio en un ranking claramente dominado por las líderes tradicionales del segmento: Toyota Hilux (1.831), Ford Ranger (1.215) y Volkswagen Amarok (916), que nuevamente encabezaron el movimiento de las chatas en Argentina. Más atrás se posicionaron la Fiat Strada (397), la Ford Maverick (461) y la Chevrolet S10 (339), todas con un nivel de ventas superior al de la Titano.

Entre los modelos que quedaron por debajo de la pickup de Stellantis se ubicaron la Chevrolet Montana (512) —aunque mayor que Titano, es compacta, la dejamos igual para comparación de segmento mixto—, la Nissan Frontier (273) y la RAM Rampage (221), completando el movimiento de noviembre entre las pickups compactas y medianas del mercado argentino.

Ranking de pickups más patentadas - Acumulado enero/noviembre 2025

Toyota Hilux – 29.959 unidades Ford Ranger – 23.969 Volkswagen Amarok – 22.959 Fiat Toro – 8.464 Fiat Strada – 7.814 Nissan Frontier – 6.336 Chevrolet S10 – 5.133 RAM Rampage – 4.544 Chevrolet Montana – 4.388 Fiat Titano – 1.312

Fiat Titano Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

En el mercado general, noviembre cerró con 34.905 vehículos patentados, un retroceso del 33,2% frente a octubre y una baja del 3,6% respecto del mismo mes de 2024. Aun así, el acumulado anual muestra un crecimiento del 49,7% gracias a 587.666 unidades registradas entre enero y noviembre.

Fiat Titano: motor, tecnología y capacidades

La Titano utiliza el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm, asociado a caja manual de seis marchas o automática ZF de ocho velocidades según versión. La gama ofrece tracción 4x2 o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial, una configuración clave para quienes combinan uso laboral, ciudad y caminos exigentes.

En tecnología sobresale por su tablero digital de 7 pulgadas, el sistema multimedia de 10” con conectividad inalámbrica, GPS offline y una cámara 360° con proyección 3D, una de las más completas del segmento. En seguridad incorpora seis airbags, control de estabilidad, control de descenso, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendiente y un paquete ADAS con frenado autónomo y control de crucero adaptativo.

Fiat Titano Todas las versiones tienen una capacidad de carga de hasta 1.020 kilogramos. Foto: Stellantis.

Su capacidad también es uno de sus puntos fuertes: 1.020 kg de carga útil, 3.500 kg de remolque y una caja de 1.630 mm x 1.600 mm, una de las mayores entre las pickups medianas.

Versiones disponibles

Endurance MT / Endurance MT 4x4 : motor 2.2 de 200 CV, caja manual de seis marchas. La 4x2 está orientada al uso cotidiano; la 4x4 suma tracción integral desconectable para mejorar el desempeño fuera del asfalto.

: motor 2.2 de 200 CV, caja manual de seis marchas. La 4x2 está orientada al uso cotidiano; la 4x4 suma tracción integral desconectable para mejorar el desempeño fuera del asfalto. Freedom MT 4x4 / Freedom Plus AT8 AWD : l as versiones intermedias agregan más confort y tecnología. La Freedom MT incorpora la pantalla de 10”, mientras que la Freedom Plus AT8 suma caja automática, tracción integral y asistencias adicionales para maniobras.

: as versiones intermedias agregan más confort y tecnología. La Freedom MT incorpora la pantalla de 10”, mientras que la Freedom Plus AT8 suma caja automática, tracción integral y asistencias adicionales para maniobras. Ranch AT AWD: tope de gama: caja automática ZF de ocho marchas, tracción integral, modos de manejo, tapizado de cuero, cámara 360°, llantas de 18” y paquete completo de ADAS.

Cuánto sale una Fiat Titano 0 km en diciembre 2025

Luego del aumento del 1,04% que Stellantis dispuso para este mes, los precios oficiales de lista actualizados con los que se comercializa la Fiat Titano en Argentina en diciembre 2025 son: