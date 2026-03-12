¿Tu auto gasta nafta de más? Revisá este pequeño sensor que muy pocos tienen en cuenta

Un componente puede alterar el consumo sin que el conductor lo note. Cuando falla, el motor pierde eficiencia y la mezcla de combustible deja de ser correcta.

Hay un sensor poco conocido del auto que repercute de manera directa en el consumo de nafta del auto. Foto: IA (imagen ilustrativa)

El aumento inesperado en el consumo de nafta es una de las señales que más suelen desconcertar a los conductores. El auto funciona, arranca y circula con normalidad, pero el tanque parece vaciarse mucho más rápido que antes. En muchos casos, el origen del problema no está en el motor ni en los inyectores, sino en un pequeño sensor electrónico que regula la mezcla de aire y combustible .

Los motores modernos dependen de una serie de sensores que envían información a la computadora del vehículo . Si alguno de ellos falla o envía datos incorrectos, la central electrónica ajusta mal la inyección y el rendimiento cambia. Entre todos ellos, uno de los más importantes -y menos conocidos- es el sensor MAF .

Este componente, ubicado en el conducto de admisión entre el filtro de aire y el motor , mide la cantidad exacta de aire que entra al sistema . Con ese dato, la computadora del auto calcula cuánta nafta debe inyectar para lograr la mezcla ideal que permita una combustión eficiente.

Qué es el sensor MAF y por qué influye en el consumo

El sensor MAF (Mass Air Flow o sensor de flujo de masa de aire) es un dispositivo que controla cuánto aire entra al motor en cada momento. Esa medición es clave porque la relación entre aire y combustible determina cómo funciona el motor, cuánto consume y cuánto contamina.

Header sensor Mantener el sensor MAF en buen estado, clave para mantener un consumo de nafta normal. IA (imagen ilustrativa)

Cuando el sensor envía datos precisos, el sistema de inyección ajusta la cantidad justa de combustible. Pero si el sensor está sucio o defectuoso, la computadora puede interpretar mal el flujo de aire y terminar inyectando más nafta de la necesaria.

El funcionamiento del sensor es relativamente simple: un pequeño filamento o película interna se mantiene caliente y el aire que pasa lo enfría. Según cuánto se enfríe, el sistema calcula el volumen de aire que está ingresando al motor y ajusta la inyección. Cuando este proceso falla, empiezan a aparecer síntomas bastante claros en el comportamiento del vehículo.

Las señales más comunes de un sensor MAF en mal estado son las siguientes:

Aumento del consumo de combustible.

Pérdida de potencia al acelerar.

Motor inestable en ralentí.

Dificultad para arrancar en frío.

Encendido de la luz “check engine”.

Por qué se ensucia o se daña este sensor

La causa más frecuente de fallas en el sensor MAF es la acumulación de suciedad o aceite en el sistema de admisión. Con el paso del tiempo, pequeñas partículas de polvo o residuos del motor pueden depositarse sobre el elemento sensor y alterar la medición.

Un filtro de aire sucio o en mal estado también acelera este problema. Si el filtro no retiene correctamente las impurezas, el aire contaminado llega directamente al sensor. Entre las causas más habituales de falla se encuentran:

Filtro de aire sucio o saturado.

Acumulación de polvo o residuos de aceite.

Desgaste por uso después de muchos kilómetros.

Modificaciones en el sistema de admisión.

En vehículos con más de 150.000 kilómetros, el desgaste natural también puede afectar la precisión del sensor y provocar lecturas incorrectas.

Cómo evitar fallas y mantener el sensor en buen estado

El mantenimiento del sensor MAF es relativamente sencillo y, en muchos casos, puede evitar reparaciones costosas. La clave está en mantener limpio el sistema de admisión y reemplazar el filtro de aire en los intervalos recomendados.

Los especialistas aconsejan revisar el filtro cada 15.000 o 20.000 kilómetros, especialmente si el vehículo circula en zonas con mucho polvo o tierra. También es posible limpiar el sensor utilizando limpiadores específicos para sensores MAF, diseñados para eliminar residuos sin dañar los componentes internos. Lo importante es no tocar el elemento sensor con herramientas ni usar productos que puedan deteriorarlo.

Cuando el sensor se mantiene en buen estado, el motor funciona de manera más eficiente, el consumo se mantiene bajo control y el vehículo responde mejor en cada aceleración. Un detalle pequeño dentro del motor, pero con un impacto directo en el bolsillo del conductor.