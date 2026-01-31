Pesca ilegal: importante secuestro de truchas en un nuevo operativo de control

Las tareas tuvieron lugar en la zona de Alicura, Bahía Valentina y la bajada de Malal Huaca. Secuestran además elementos relacionados con la actividad furtiva.

Los patrullajes se realizaron durante la noche del jueves y madrugada del viernes.

En el marco de los patrullajes preventivos de control de caza y pesca ilegal que lleva adelante la Dirección Provincial de Fauna , se logró un nuevo operativo con resultado positivo . En esta oportunidad, la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur de Neuquén , junto al personal de distintas delegaciones de guardafaunas, labraron varias multas y secuestraron más de 20 truchas.

Las tareas se desarrollaron durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de enero , sobre la Ruta Nacional N.° 40 y las rutas 234 y 237 . Los controles abarcaron las zonas de Alicura, Bahía Valentina y la bajada de Malal Huaca .

Durante las actividades, los efectivos realizaron controles de pesca furtiva nocturna en toda la zona y labraron un total de seis actas por infracción a la normativa vigente (Ley Provincial N.º 2539) . Una de ellas fue por encender fuego en lugar no habilitado, lo que motivó la intervención del personal para evitar que se produzca otro tipo de incidentes derivados de las llamas.

Además, las distintas fuerzas, lograron el secuestro de 26 ejemplares de trucha que habían sido pescados de forma clandestina. También, se retuvieron varios elementos vinculados con la actividad.

secuestro de truchas

Un compromiso contra la actividad ilegal

El pasado fin de semana, la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en colaboración con efectivos de Guardafauna de San Martín de los Andes, realizó una serie de operativos nocturnos contra la pesca ilegal. El despliegue incluyó patrullajes en distintos sectores de la región, como Huma Huaca y el arroyo Alicura, donde detectaron numerosas irregularidades.

En total, se labraron 13 actas de infracción por incumplimiento. Asimismo, como resultado del operativo implementado durante el sábado por la noche y la madrugada del domingo, el personal efectuó el secuestro de 18 truchas.

También, se incautaron cuatro cañas de pesca y 15 tarros, todos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Operativo pesca ilegal

¿Dónde denunciar a los cazadores y pescadores furtivos?

La Dirección Provincial de Fauna cuenta con una línea disponible en todo el territorio para realizar denuncias. Se trata del 0800-555-6636, un teléfono que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.

Actualmente, el organismo tiene 25 delegaciones regionales y 122 agentes de conservación. Durante el 2025 se consolidó un sistema integral que incluye 52 cámaras de monitoreo ambiental instaladas en puntos estratégicos para detectar caza y pesca furtiva y 55 antenas de internet satelital que aseguran conectividad en zonas de difícil acceso.

El área recibe alrededor de 500 llamados semanales por denuncias vinculadas a distintas actividades que vulneran las leyes. Entre los principales motivos se encuentran la caza y pesca ilegal, la venta clandestina de fauna, la presencia de animales silvestres heridos o situaciones que representan riesgo ambiental como los fogones o acampes en zonas no habilitadas.

Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.