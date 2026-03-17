Vendimia neuquina: la bodega de Cutral Co celebra la cosecha con vino, música y gastronomía

Será el 28 de marzo desde las 17 con degustaciones, recorridos por los viñedos, música en vivo y gastronomía. La bodega municipal celebrará su aniversario.

En el marco de los festejos de la Vendimia Neuquina , la bodega de Cutral Co se prepara para vivir una jornada especial que combinará vino, música en vivo y propuestas gastronómicas . El evento se realizará el sábado 28 de marzo desde las 17 en las instalaciones del establecimiento y tendrá un doble motivo de celebración: la nueva cosecha y el aniversario de la bodega.

Se trata de un emprendimiento singular dentro del mapa vitivinícola argentino. La Bodega Cutral Co depende de la municipalidad de esa ciudad y es, según explicaron desde la organización, l a única bodega municipal del país . Desde allí se impulsa un proyecto que busca promover la producción local y consolidar el desarrollo del vino en la comarca.

La licenciada Marcela Pavón, responsable gerencial de la bodega, explicó a LM Neuquén que la celebración estaba prevista inicialmente para el 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario del establecimiento. Sin embargo, por cuestiones organizativas se decidió trasladar el evento al sábado siguiente para poder garantizar una mejor experiencia para el público.

bodega cutral co

La propuesta fue pensada como una experiencia abierta a vecinos, turistas y amantes del vino. Con la entrada, que tiene un valor de 50 mil pesos, los asistentes recibirán una copa con el logo de la bodega que podrán llevarse como recuerdo y tendrán acceso a tres degustaciones de las distintas etiquetas producidas en el establecimiento. La dirección de la bodega es Ruta 22 Km 1333.

Actividades

Durante la jornada, además, habrá varias actividades para que los visitantes puedan conocer más de cerca el trabajo que se realiza en el lugar. Entre las experiencias previstas se destacan recorridos por los viñedos y degustaciones guiadas dentro de la bodega a cargo del sommelier Sergio Landoni, quien acompañará a los asistentes en el descubrimiento de los vinos locales.

La música también tendrá un rol central en la celebración. El evento contará con la participación de bandas locales y tendrá como cierre especial la presentación del músico neuquino Claudio Basso, que subirá al escenario principal hacia el final de la jornada.

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Además, se presentará el grupo local Punto de Fuga y un DJ amenizará la tarde. El Ballet Municipal tendrá también la oportunidad de presentarse en el viñedo.

En el plano gastronómico, la propuesta fue pensada para acompañar los vinos de la casa con diferentes opciones culinarias. El Restó de la Bodega ofrecerá sandwiches de carnes preparados en los fuegos, mientras que también habrá stands de sushi y shawarma, ampliando la variedad de sabores disponibles para los asistentes.

Además de las degustaciones incluidas en la entrada, quienes participen del evento podrán adquirir vinos de la bodega tanto por copa como por botella, lo que permitirá seguir disfrutando de las diferentes etiquetas a lo largo de toda la jornada.

Para el desarrollo de la celebración se montará un escenario central con pantalla LED y se dispondrán distintos espacios y stands donde se realizarán experiencias y actividades relacionadas con el mundo del vino. La idea, explicaron desde la organización, es generar un formato dinámico que invite a recorrer el predio y vivir la vendimia en un ambiente festivo.

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Como parte de la planificación, también se contempló un plan alternativo en caso de condiciones climáticas adversas. Si el clima no permite realizar el evento al aire libre, la celebración se trasladará al Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co, donde se mantendrá el mismo programa de actividades.

La celebración de la vendimia forma parte del calendario de eventos que durante marzo se desarrollan en distintas localidades de Neuquén para destacar el crecimiento de la vitivinicultura en la provincia. En ese contexto, la bodega municipal de Cutral Co busca consolidarse como uno de los espacios que impulsan el desarrollo del vino en la región y que, al mismo tiempo, promueven el turismo y la identidad productiva local.

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Con esta propuesta, la ciudad se suma a los festejos de la Vendimia Neuquina con una jornada que invita a celebrar la cosecha, compartir sabores y disfrutar de la cultura del vino en un entorno pensado para reunir a la comunidad.