Impresionante: en plena tormenta, la caída de un rayo desató un incendio forestal

Ocurrió este viernes en la región cordillerana. En paralelo, el temporal provocó otros focos ígneos que debieron ser contenidos.

El temporal de tormentas eléctricas que afectó a la región en el cierre de enero dejó serias consecuencias en la región cordillerana , con principios de incendios forestales y un importante despliegue de brigadistas y organismos de emergencia. El fenómeno se dio en medio de una alerta naranja por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes y afectó varios sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El más impresionante de los eventos climáticos tuvo lugar durante la tarde en cercanías a la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro) , donde la caída de un rayo a la altura del sector conocido como El Cruce de las rutas 40 y 237 , en el desvío a Villa la Angostura en territorio neuquino , provocó un principio de incendio forestal.

Tras la alerta, las autoridades activaron rápidamente un operativo para evitar consecuencias mayores. En el lugar trabajaron brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, bomberos forestales provinciales y Bomberos Voluntarios de Dina Huap i, con el objetivo de evitar la propagación del fuego.

Según informaron las autoridades, el incendio permanece contenido, aunque continúan las tareas preventivas. El trabajo de los equipos de emergencia fue fundamental, ya que se trata de un acceso vial clave que conecta la Ruta 40, proveniente del norte desde Neuquén y Piedra del Águila, con el tramo que continúa hacia el sur en dirección a El Bolsón, y con la Ruta Nacional 237, principal acceso desde el este por el corredor del Limay, además del ingreso a la zona de Dina Huapi.

foco igneo en neuquen

Otro incendio en la costa norte del Lago Traful

En paralelo, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó la detección de otro foco de incendio, que habría sido originado por la descarga eléctrica en pleno temporal. El segundo se localizó en la costa norte del Lago Traful, dentro de Neuquén.

El acceso al sector se realizó por vía lacustre, donde los brigadistas y guardaparques constataron que el fuego se inició en un ciprés alcanzado por un rayo. El foco fue rápidamente contenido, con apoyo de la Policía de Río Negro y pobladores de la zona.

En pleno temporal la caida de un rayo provocó un incendio en Bariloche

Monitoreo aéreo y riesgo latente por nuevas tormentas

Desde la Intendencia del parque advirtieron que la intensa actividad eléctrica registrada durante el temporal incrementa el riesgo de nuevos focos de incendio. Por ese motivo, se planificaron sobrevuelos de monitoreo para las próximas jornadas, que se realizarán de manera conjunta con el Parque Nacional Lanín, con el objetivo de detectar tempranamente cualquier nuevo foco y reforzar las tareas de prevención.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y reportar de inmediato cualquier columna de humo, ya que la detección temprana es clave para minimizar el impacto del fuego en un escenario climático adverso que continúa bajo seguimiento en la región cordillerana.