Alerta naranja: piden suspender actividades al aire libre y evitar viajes en auto

Ante la probabilidad de tormentas convectivas con lluvias intensas, granizo y fuerte actividad eléctrica, la provincia pidió extremar cuidados durante la tarde y noche de este viernes.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén emitió una serie de recomendaciones preventivas ante el alerta naranja que rige para este viernes en la zona oeste de la provincia. El fenómeno, asociado a tormentas convectivas, podría provocar precipitaciones intensas, caída de granizo y descargas eléctricas , con riesgo directo para la población.

Desde el organismo solicitaron suspender actividades al aire libre , especialmente en campings, eventos masivos y sectores cercanos a espejos de agua o zonas húmedas , y evitar los viajes entre el centro y norte de la provincia, salvo situaciones de urgencia, durante la tarde y la noche.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna , advirtió que se trata de un escenario de cuidado: “Es muy importante que todos sepan que pueden darse tormentas convectivas con gravedad. Una alerta naranja indica riesgo y daño directo sobre la población”.

Detalló que el área ya coordinó acciones con delegados regionales y municipios, y remarcó que la indicación es la suspensión absoluta de toda actividad al aire libre, principalmente en cercanías de espacios con agua o terrenos húmedos, debido al riesgo de descargas eléctricas. “Campings, deportes al aire libre y eventos con concurrencia masiva deben suspenderse durante la tarde y noche de hoy”, enfatizó.

md (7)

Suspenden una fiesta electrónica en el sur provincial

En ese marco, Ortiz Luna confirmó que se ordenará la suspensión de una fiesta electrónica prevista para este viernes en San Martín de los Andes, debido al “altísimo riesgo de descarga eléctrica” sobre los asistentes.

“La recomendación y la indicación desde la secretaría es la suspensión de la fiesta electrónica”, señaló.

Recomendaciones para la circulación vial

Respecto al tránsito, la funcionaria pidió no circular desde el centro hacia el norte de la provincia, salvo emergencias. Indicó que Vialidad Provincial trabaja en rutas afectadas por tormentas recientes y explicó que estos fenómenos se caracterizan por desarrollarse de manera repentina, con lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y riesgo de incendios.

Monitoreo en tiempo real y despliegue interinstitucional

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó que junto a la secretaría, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan un monitoreo permanente de la situación.

Precisó que en las últimas horas se registraron precipitaciones y caída de granizo en localidades del norte como Andacollo y El Huecú, y que actualmente se observan lluvias intensas en distintos puntos de la provincia.

md (6)

Además, describió un despliegue coordinado de Protección Civil, SIEN, seguridad vial y manejo del fuego, ante el riesgo de incendios forestales asociados a la actividad eléctrica. El operativo abarca rutas nacionales y provinciales del sur, corredor centro y norte.

Cruz recomendó extremar recaudos en la transitabilidad, ya que pueden producirse afectaciones en cañadones, arroyos y ríos, motivo por el cual se realiza un monitoreo intensivo interinstitucional.

Qué dicen los meteorólogos

El meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, explicó que el alerta responde a un sistema de aire muy cálido e inestable que viene generando tormentas desde hace varios días y que este viernes se intensificó sobre el borde cordillerano de Neuquén, con alcance también en el oeste de Río Negro, parte de Chubut y la región de Cuyo.

Detalló que las tormentas convectivas presentan fuerte actividad eléctrica, granizo de variada intensidad y chaparrones que activan cañadones, además de incendios generados por tormentas secas en algunos sectores.

Frassetto anticipó que a partir de la próxima semana ingresaría un frente frío en la cordillera, posiblemente el más importante del verano, aunque aclaró que hasta entonces persistirá el aire subtropical sobre la región, por lo que recomendó mantenerse atentos a las condiciones, especialmente en centros urbanos y zonas de actividad productiva.