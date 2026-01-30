Tormentas, lluvias de hasta 70 mm y vientos de 90 km/h: hay alerta naranja del SMN

Se advirtió sobre la presencia de granizo y actividad eléctrica intensa. Además, hay alerta roja por una ola de calor.

Se trata de dos alertas que se extenderán en varias provincias durante la jornada.

El mes de enero va terminando con condiciones inestables en cuanto al clima. Mientras hay una ola de calor que afecta a casi todo el país desde hace algunos días, ahora se advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos que llegarán en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que afectará a 11 provincias este viernes 30 de enero.

La jornada se presentará con tormentas en amplias zonas del país, acompañadas de fuertes lluvias y vientos intensos.

Alerta por tormentas fuertes con granizo

El organismo emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Y advirtió que las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y fuertes ráfagas.

En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis, las ráfagas pueden alcanzar hasta 90 km/h; en La Pampa, hasta 75 km/h; y en Neuquén y Río Negro, hasta 60 km/h.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis se esperan entre 20 y 45 mm; en La Pampa, entre 15 y 30 mm; y en Río Negro, entre 10 y 20 mm.

mapa_alertas (4)

Asimismo, rige otra alerta de nivel naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Y afectará las zonas de Mendoza y Neuquén durante la tarde y la noche.

Alerta amarilla por lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarilla por lluvias en la provincia de Tierra del Fuego para el 30 de enero. Se esperan lluvias localmente intensas con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

mapa_alertas (5)

Ante estas condiciones, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Sigue la alerta roja por calor extremo, con siete provincias afectadas

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en los últimos días de enero, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevas alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

De esta forma, se mantiene el alerta roja por ola de calor en zonas de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.

calor El cuerpo pierde líquidos de forma constante durante los días de calor, incluso sin actividad física intensa.

La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.