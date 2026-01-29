Al rojo vivo: alerta por calor extremo con temperaturas que llegarán a los 42°C

El calor agobiante no da tregua y el SMN lanzó alerta roja por temperaturas extremas para este jueves. Qué zonas serán las más afectadas.

En el centro y norte de la Patagonia, se esperan jornadas muy exigentes desde el punto de vista térmico.

Varias provincias argentinas atraviesan por estas horas una ola de calor agobiante, y las autoridades han advertido que se esperan temperaturas extremas entre este jueves y el viernes.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus advertencias y emitió una seria de alertas -que alcanzan el nivel rojo -por altas temperaturas que impactarán sobre al menos siete provincias.

E l calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en los últimos días del mes de enero. Y se indicó que las temperaturas máximas podrían superan los 42°C en esta jornada.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

calor extremo Se espera que una ola de calor afecte a gran parte del país las próximas horas.

Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Alerta roja por ola de calor

El SMN precisó que mantiene el alerta por temperaturas extremas de calor. La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Y afectará a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Mientras que otra alerta de nivel naranja afectará a Corrientes. Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Y la alerta de nivel amarillo, que establece un efecto leve a moderado en la salud, implica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Esta alerta afectará a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.

mapa_temp_extremas (5)

Temperaturas que llegarán a los 42°C

Según informó el sitio especializado Meteored, en el centro y norte de la Patagonia, las temperaturas máximas oscilarán mayormente entre 30 °C y 35 °C, con jornadas muy exigentes desde el punto de vista térmico.

La zona central del país, que incluye a las principales áreas productivas, será una de las más afectadas. Allí se prevén máximas de 35 °C a 40 °C, con la posibilidad de registros puntuales superiores, especialmente durante las tardes, cuando el viento norte favorezca el ingreso de aire más cálido.

Y en el norte argentino, el panorama es aún más extremo. Se esperan marcas térmicas que se ubicarán entre 38 °C y 42 °C, consolidando un escenario de calor intenso y persistente, con escaso alivio nocturno y elevados niveles de estrés térmico.

ola de calor (1) Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

Recomendaciones del SMN

Ante las temperaturas extremas, el organismo emitió una serie de recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.