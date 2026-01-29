Alerta roja por temperaturas extremas en Neuquén: las recomendaciones y advertencias del Gobierno

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos piden que se extremen cuidados para la salud y el ambiente.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia de Neuquén recomienda a la comunidad tomar medidas para el cuidado de la salud y el medio ambiente ante una alerta roja de temperaturas extremas previsto a partir de este jueves. Desde el organismo instaron a la población a evitar la exposición al sol, tomar recaudos y, por otro lado, solicitaron que no se inicie fuego por el riesgo de incendios .

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , a partir de este jueves se prevén temperaturas por encima de los 35 grados centígrados en distintas localidades y desde el viernes una alerta amarilla con tormentas convectivas. De acuerdo al pronóstico se verán afectados total o parcialmente con alerta roja los departamentos de: Confluencia, Picún Leufú, Collón Curá, Zapala, Añelo y Pehuenches. Para los departamentos de Catan Lil, Aluminé, Huiliches, Lacar y Los Lagos se extiende una alerta amarilla.

Ante esta situación, desde el organismo provincial emitieron recomendaciones para el cuidado de la salud , ya que las altas temperaturas previstas pueden afectar la salud de las personas.

ALERTA ROJA POR TEMPERATURAS

En este sentido indicaron mantener la hidratación constante, aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed; evitar la exposición al sol excesiva, especialmente entre las 11 y las 17; usar ropa ligera, holgada, de colores claros, y accesorios como sombrero y anteojos oscuros; reducir la actividad física y evitar comidas muy abundantes, así como bebidas alcohólicas o muy azucaradas, también ingerir verduras y frutas; permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Ante un golpe de calor, con síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura superior a 39°, sudoración excesiva, agotamiento, mareos, desmayo, dolores de cabeza o estómago, náuseas o vómitos, se recomienda solicitar inmediata asistencia médica; mover a la persona afectada a un lugar fresco, sombreado y tranquilo; intentar refrescar a la persona, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Riesgo de incendio

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos solicitó a la comunidad no iniciar fuego ante el riesgo extremo de incendios. Ante la grave sequía que afecta la provincia y el calor extremo, las condiciones de alerta son máximas.

Cabe señalar que en la provincia rige una ley de Emergencia Ígnea, que prevé que se podrá realizar fuego en campings habilitados, solo cuando el índice de peligrosidad de incendio se encuentre en color verde o azul.

incendio forestal parque lanin

A quiénes realicen fuego a pesar de las advertencias y/o en sectores no habilitados, se aplicarán importantes multas. Mediante una resolución provincial se modificaron y actualizaros los valores de las multas por quemas en lugares indebidos, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia. Se trata de una medida disuasoria, cuyas sanciones irán desde 1.700.000 pesos hasta 1.700 millones de pesos.