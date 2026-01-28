Tras el pedido de los Gobernadores de la Patagonia, la Emergencia Ígnea podría tratarse en extraordinarias

En la Casa Rosada analizan incorporar la iniciativa al temario legislativo de febrero, luego del reclamo de cinco provincias afectadas por incendios forestales.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de incorporar la Ley de Emergencia Ígnea al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso , tras e l pedido formal de los gobernadores patagónicos para contar con herramientas excepcionales frente a los incendios forestales que afectan a la región. La iniciativa aún no fue definida, pero fuentes oficiales confirmaron que se encuentra en evaluación.

“Podría ser”, admitió una fuente del Ejecutivo con acceso a la mesa política del presidente Javier Milei en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. En la misma línea, otro funcionario del entorno presidencial señaló que el análisis dependerá del diagnóstico técnico que elaboren las áreas competentes y de su encuadre dentro de los parámetros fiscales y operativos del Gobierno.

El planteo fue impulsado por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Río Negro, Alberto Weretilneck; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; Tierra del Fuego, Gustavo Melella y Santa Cruz, Claudio Vidal. Los mandatarios reclamaron el tratamiento urgente de la norma ante el avance del fuego, que ya afectó cerca de 230.000 hectáreas en el conjunto de las provincias patagónicas.

Reunión gobernadores infografía La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, participó de la reunión virtual en representación de Neuquén.

Según los datos relevados por los gobiernos provinciales, el impacto más severo se registró en La Pampa, con más de 168.000 hectáreas quemadas, seguida por Chubut con 45.000, Río Negro con 10.000, Neuquén con 6.000 y Santa Cruz con 700 hectáreas afectadas. El escenario llevó a los gobernadores a solicitar la libre disponibilidad y reasignación de partidas para reforzar el combate del fuego y la asistencia a las zonas damnificadas.

Desde el Ejecutivo recordaron que la ley vigente, sancionada en 2022, podría ser prorrogada mediante decreto, aunque las provincias buscan que el tema sea tratado en el Congreso durante el período extraordinario que comenzará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. De sancionarse una nueva declaración de emergencia, se habilitarían fondos extraordinarios, se agilizaría la incorporación de medios aéreos y equipamiento, y se reforzaría la coordinación entre Nación y provincias.

En paralelo, integrantes del Gabinete reconocieron que la situación genera preocupación por la posibilidad de que los incendios continúen expandiéndose. En ese marco, los ministerios de Seguridad y Defensa ya enviaron recursos y mantienen operativos conjuntos para asistir a las provincias afectadas, en coordinación con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

cumbre gobernadores patagonicos rolando figueroa Foto archivo.

Por el momento, la mesa política del Gobierno, que se reunió el lunes pasado, no abordó formalmente el pedido de los gobernadores, aunque anticipó que el Ejecutivo sumará nuevos proyectos al listado de iniciativas que se debatirán durante el verano. La definición sobre la Ley de Emergencia Ígnea quedaría así supeditada a un nuevo encuentro previsto para la próxima semana.

Diálogo con el Gobierno nacional

Los gobernadores informaron que mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con el pedido ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con lo señalado por las provincias, la aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios forestales y sus consecuencias en la Patagonia.

incendio puerto patriada

Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo, la coordinación interjurisdiccional y el refuerzo de recursos en las zonas más comprometidas. No obstante, remarcaron que la escala de los incendios y el contexto climático superan las capacidades habituales de respuesta.

En ese sentido, subrayaron que la crisis ígnea requiere herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades damnificadas y la recuperación ambiental y productiva de las áreas afectadas. El planteo incluye la necesidad de acelerar procesos administrativos y garantizar disponibilidad presupuestaria específica.