Alerta amarilla en Neuquén: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que se esperan periodos de intensa lluvia e inestabilidad en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarilla que afectará a la provincia de Neuquén . Desde el organismo informaron que en las próximas horas se esperan tormentas de variada intensidad en todo el territorio.

Según la información, el temporal podría estar acompañado por lluvias intensas en cortos períodos con actividad eléctrica y caída de granizo. El viento también será protagonista durante el fenómeno, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, las autoridades aclararon que se espera la acumulación de entre 10 y 25 milímetros de agua . El alerta amarilla por tormentas se suma al calor extremo con altas temperaturas que se registra en toda la región . Durante este jueves 29 y sábado 31 de enero podrían alcanzar hasta los 40 grados .

calor extremo Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

¿Qué zonas se verán afectadas por la lluvia?

De acuerdo con la información oficial, el alerta amarillo alcanzará a varias zonas de todo el territorio neuquino, entre ellas la región Confluencia, Picún Leufú, Zapala, el este de Añelo, sectores de Aluminé, Huiliches y Lácar. Además, la inestabilidad se verá reflejada en las áreas del centro y sur provincial.

Las autoridades advierten sobre posibles anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad al circular y complicaciones derivadas de la intensidad de las lluvias y el viento.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil de Neuquén recordaron que es necesario mantenerse informado y adoptar medidas preventivas. En ese sentido, se recomienda evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como chapas, macetas o muebles de exterior.

lluvia El organismo emitió además en las últimas horas, una amarilla de nivel amarillo.

En materia de tránsito, Defensa Civil aconseja extremar las precauciones al conducir, circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos. También se solicita evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial, especialmente en rutas con acumulación de agua.

Dentro de los hogares, se recomienda mantener limpios desagües y canaletas, asegurar puertas y ventanas y desconectar artefactos eléctricos sensibles ante la posibilidad de ingreso de agua. En caso de actividad eléctrica intensa, es fundamental buscar refugio en un lugar seguro y no manipular instalaciones eléctricas.

Las autoridades provinciales reiteraron que toda la información válida y actualizada debe consultarse a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Defensa Civil Neuquén, y solicitaron a la población actuar con responsabilidad y prevención hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Cierre de enero con calor extremo

La ciudad de Neuquén atraviesa una semana marcada por temperaturas extremas e inestabilidad, según los datos del pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Para el jueves 29 de enero, durante el día, el tiempo continuará con una máxima de 38 grados y condiciones de inestabilidad, seguida de una noche mayormente despejada con una temperatura de 20 grados.

El pico del calor se registrará el viernes 30 de enero, cuando el termómetro alcance los 40 grados. Continuará la inestabilidad, dando paso a una noche con lluvias débiles y dispersas y una temperatura de 19 grados.

El sábado 31 de enero traerá un leve descenso térmico, para el cierre del mes, aunque se mantendrá el calor con una máxima de 34 grados y posibles tormentas eléctricas, mientras que la noche presentará lluvias débiles y una temperatura de 20 grados con ráfagas provenientes del oeste que llegarán a los 36 km/h.