Alerta meteorológica por tormentas: el SMN pronosticó lluvias intensas en varias provincias

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en distintas zonas del país. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

El inicio de la jornada de este martes llega con advertencias meteorológicas en gran parte del país . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a varias provincias del centro y norte argentino , donde se prevén fenómenos de variada intensidad a lo largo del día.

De acuerdo con el informe difundido por el organismo nacional para este martes , la advertencia alcanza a sectores de la región centro y norte del país. Este muestra áreas bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de tormentas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

De acuerdo al reporte oficial difundido por el organismo, la advertencia alcanza a sectores del norte y centro de Argentina , particularmente a zonas de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, San Luis, Mendoza y parte de Córdoba , son las áreas bajo alerta según el informe del organismo nacional.

Alerta por lluvia SMN 10-03

Qué implica una alerta amarilla

El nivel amarillo dentro del sistema de alertas del SMN indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Si bien no se trata de un evento extremo, sí requiere que la población permanezca atenta a la evolución de las condiciones del tiempo.

En este caso, el organismo prevé tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles localmente fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Además, no se descarta que en determinados sectores se registren acumulados significativos de precipitación, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas o complicaciones en áreas rurales.

tormenta y calir Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Recomendaciones a la población

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones básicas para evitar situaciones de riesgo. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura ni dejar elementos sueltos que obstruyan desagües.

Circular con precaución en rutas y calles anegadas.

También se aconseja prestar especial atención en zonas rurales, donde las ráfagas y la caída de granizo podrían generar daños en cultivos o infraestructura.

Inestabilidad persistente

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría continuar en parte del centro del país durante las próximas jornadas, con mejoramientos temporarios y nuevos pulsos de tormenta. La dinámica atmosférica responde al ingreso de aire cálido y húmedo en superficie, combinado con el avance de perturbaciones en niveles medios y altos de la atmósfera.

En ese contexto, el SMN reiteró la importancia de consultar periódicamente el sistema de alertas tempranas, que se actualiza varias veces al día y permite anticipar situaciones potencialmente adversas.

Por el momento, la advertencia se mantiene en nivel amarillo, aunque las autoridades no descartan modificaciones si las condiciones meteorológicas así lo requieren. El seguimiento continuará en tiempo real y cualquier cambio será comunicado a través de los canales oficiales.